Hier wird nicht nur fürs Studium gepunktet

Auch dieses Semester findet der Fußball Uni-Cup statt. Student:innen der Unversität Mannheim, der PH und natürlich der Unversität Heidelberg können vom 11.05. bis 06.07. immer montagabends ihr fußballerisches Können unter Beweis stellen. Im Neuenheimer Feld 700 am ISSW treten die Teams, von denen viele schon mehrfach mitgespielt haben, in Hin-, Rück- und Finalrunde gegeneinander an.

Wie auch schon in den letzten Jahren schätzen Teilnehmer:innen aller Teams den lockeren, sportlichen Wettkampf, vor allem aber die Atmosphäre, die nostalgische Erinnerungen an Hallenturniere in der Schule weckt. Erfrischende Getränke und leckeres Essen laden dazu ein, alte Bekannte aus dem Studium wiederzutreffen, neue Freundschaften zu schließen und zusammen den Uni-Alltag zu vergessen. Auch Besucher:innen, die nicht selbst gegen den Ball treten wollen, sind herzlich eingeladen, das Turnier zu genießen, die Teams anzufeuern oder eigene Spiele mitzubringen. Geplant sind Torwandschießen und Fußballtennis neben dem Spielfeld, für die, die sich unverbindlich an den Ball wagen wollen. Als Motivation für die teilnehmenden Teams stehen große Gewinne in Aussicht: unter anderem Goodybags der TSG Hoffenheim oder Sammlerboxen von Panini. Der Uni-Cup, den es schon seit über 20 Jahren an der Universität Heidelberg gibt, hatte seit Längerem etwas mit seiner Popularität zu kämpfen. Dieses Semester wird er jedoch von einer neuen Leitung übernommen, bestehend aus vier fußballbegeisterten Student:innen, die selbst seit Jahren beim Uni-Cup dabei sind. In einem Interview erzählen die Jungs angeregt davon, was für sie den Cup ausmacht und warum sie sich entschieden haben dieses Jahr die Leitung zu übernehmen: Neben dem Spaß an der Organisation und am Fußball selbst, ist geplant, das Turnier wieder umfangreicher zu gestalten, auch was den sozialen Rahmen und die Möglichkeiten neben dem Spielfeld angeht. Die Leitung betont neben dem sozialen Aspekt außerdem die Rolle, die die sportliche Betätigung sowohl in der körperlichen, als auch in der mentalen Gesundheit spielt. Sie wollen ihren Beitrag leisten, das Studileben in Heidelberg attraktiver zu gestalten und Freizeitangebote bereitzustellen. Was sie sich wünschen: ähnliche Events für andere Sportarten, damit das Angebot für Studierende noch vielfältiger wird.

Die Werbung für das Turnier haben die Jungs großteils selbst übernommen, indem sie Flyer verteilt und auf dem Instagram-Account des Uni-Cups gepostet haben. Es könne laut ihnen auch noch mehr Bereitschaft von Seiten des Hochschulsports geben, ebenfalls für das Event zu werben. Außerdem kritisiert die Leitung die umständliche Bürokratie, welche die Kommunikation erschwere. So sei es beispielsweise zum Teil aufgrund langer Antwortzeiten auch schwierig, kreative Ideen umzusetzen.

Für uns ist auf jeden Fall klar: Der diesjährige Uni-Cup hat großes Potenzial, ein voller Erfolg zu werden und mehr Zuschauer:innen denn je anzuziehen.

Von Luisa Walz und Madeleine Sieber