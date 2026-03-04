Am Sonntag, dem 8. März, ist internationaler Frauentag und wer anlässlich dieses Tages in Heidelberg unterwegs ist, kann sich auf einige Events freuen.

Der Tag könnte zum Beispiel so aussehen: Am Sonntagmorgen finden gleich drei Veranstaltungen um 11:00 Uhr statt, mit denen der Tag begonnen werden kann. Zunächst ein Live-Hörspiel im Gloria-Kino, mit dem Titel „In meinem Hörsaal nur die Scheuerfrauen“, das zur Feier von 120 Jahren Frauenstudium in Heidelberg gezeigt wird. Zeitgleich findet im Kurpfälzischen Museum ein Ausstellungsgespräch zum Internationalen Frauentag mit einer ukrainischen Künstlerin statt. Die Heiliggeistkirche wird einen musikalisch angepassten Gottesdienst zur Feier des Tages veranstalten. Mit Klängen von Jazz soll hier in den Feiertag gestartet werden.

Weiter geht es am Nachmittag, um 14:00 Uhr findet im Dokumentationszentrum eine Sonderführung zum Thema „Als Sintezza und Romni im Nationalsozialismus“ statt. Der Eintritt ist kostenlos, jedoch sollten sich Interessierte bestenfalls im Vorhinein per E-Mail an info[at]sintiundroma.de anmelden. Im Anschluss, um 15:00 Uhr, lädt die Friedrich-Ebert-Stiftung zu einer Führung zum Thema „Frauenleben in der Weimarer Republik“ ein.

Um 19:00 Uhr kann der Tag dann bei einer Konzertlesung ausgeklungen werden. Die GEDOK, der Verband der Gemeinschaft von Künstlerinnen und Kunstförderer Heidelberg, lädt dazu in die GEDOK Galerie ein, um gemeinsam die Selbstermächtigung der Frau zu zelebrieren. Die Galerie befindet sich in der Römerstraße 22 in der Weststadt. Ein mehrtägiges Programm, zwischen dem 2. März und dem 16. März findet in der Volksbank HeG in der Altstadt statt. Dort ist das partizipatorische Projekt „Where Women’s Stories Rise“ zu sehen, das von der Künstlerin Roswitha Josefine Pape initiiert wurde. Montags von 9-16 Uhr, mittwochs von 9-12 Uhr und donnerstags um 9-12 und 14-18 Uhr sind hier Statements und Zitate von Frauen für Frauen ausgestellt, sowie ein Ausstellungskasten zur Literatur von weiblichen Autorinnen.

Die Ausstellung ist Teil der ersten „Feministischen Wochen” in Heidelberg. Dazu hat die Stadt einen Veranstaltungskalender für den 1. bis 16. März herausgegeben, in dem weitere Veranstaltungen zu finden sind. Das überstehende Thema soll dieses Jahr „Frauengesundheit“ sein. Eingeleitet werden die feministischen Wochen am 1. März um 19:00 Uhr am Karlstorbahnhof mit einem Vortrag zu: „Zwischen Feed und Frauenbild – wie viel Einfluss hat Social Media? – Auftaktveranstaltung Vortrag und Gespräch zum Thema Frauengesundheit“ von Prof. Dr. Stephanie Bauer.

Mit diesen Veranstaltungen können Interessierte sich den 8. März flexibel gestalten und sich über die Vergangenheit und Zukunft von Feminismus und Frauenleben weiterbilden.

Von Lina Reuter