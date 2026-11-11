Betreibt dein Institut Period Shaming? Wir haben getestet, auf welchen Uni-Toiletten Menstruation ein Tabuthema ist

Bewertet werden Kommunikation: respektvoller Umgang mit Menstruation, keine beschämenden Aushänge sowie Angebot: Periodenprodukte und Entsorgungsmöglichkeiten. Beide Kategorien erhalten jeweils 1 bis 5 Punkte (1 = schlecht, 5 = sehr gut).

Philosophie

Kommunikation: 3

Angebot: 2

Geschlechtsneutrale Toiletten mit Mülleimern, ohne belehrende Aushänge. Dafür gibt es leider keine verfügbaren Menstruationsprodukte. Unter dem Motto „Bring your own Menstruationsartikel“ ist hier jede:r willkommen. (lwt)

Jura

Kommunikation: 2

Angebot: 1

Wer hier im Produktspender nach den letzten verbleibenden Tampons sucht, wird leider nur von einem alten Feuchttuch begrüßt. Erfreulicher: In den Kabinen stehen große Mülleimer bereit. (hly)

Germanistik

Kommunikation: 4

Angebot: 2

Gendergerechte Sprache? Check. Kostenlose Periodenprodukte (von der Fachschaft)? Check. Mülleimer in jeder Kabine? Leider Fehlanzeige. Wer die benutzte Binde entsorgen will, muss damit teilweise vor die Tür treten. Studien zeigen: Aus Scham landen Produkte deshalb teils in der Toilette.

Bitte nachrüsten! (dar)

Anglistik

Kommunikation: 1

Angebot: 3

Mülleimer in allen Kabinen, Periodenproduktspender immerhin im Erdgeschoss. Weniger erfreulich: ein Aushang auf allen Etagen, der Respekt einfordert, dabei aber selbst wenig respektvoll Menstruierende pauschal als Schmutzfinken darstellt. Periodenfreundlichkeit sieht anders aus. (dar)

Kunstgeschichte

Kommunikation: 4

Angebot: 4

Mülleimer in den Kabinen, Menstruationsprodukte („Bereitgestellt von eurer Fachschaft“), keine belehrenden Aushänge. Da wir unsere erste Periode mit durchschnittlich 12,5 Jahren haben, vertraut man hier darauf, dass die Menstruation auch ohne universitäre Gebrauchsanweisung bewältigt wird. Geht klar! (dar)

Geschichte

Kommunikation: -10000

Angebot: 3

Mit verschiedenen Aushängen aus der Hölle macht das Historische Seminar seinem Namen alle Ehre: Alttestamentliche Zeiten haben angerufen und wollten ihre kultische Verurteilung der Periode zurück (Levitikus 15, 25; „Sie ist unrein“). Wer hier studiert, erhält den Abschluss in Menstruationsscham gratis dazu. (dar)

Wirtschaft (VWL)

Kommunikation: 2

Angebot: 2

Auf diesen Toiletten herrscht gähnende Leere. Jede Kabine hat zwar ihren eigenen Mülleimer und beim Toilettengang schaut uns kein beschämender Aushang zu (yay!), aber Menstruationsartikel gibt es keine (nay!). Sogar die Entsorgungsbeutel sind hier vergriffen. Wirtschaftslehre 101: Durch Sparen wird man reich! (lwt)

Sportwissenschaften (INF 700)

Kommunikation: 5

Angebot: 5

Bunt, laminiert, unübersehbar: Schon beim Betreten des Bads springt einem der freundliche Aushang ins Auge. Statt Scham gibt es eine fröhliche Parade hübsch drapierter Menstruationsprodukte – ganz ohne Tabus oder betretenes Schweigen. Andere Seminare dürfen sich hier eine Binde abschneiden!

(dar)

Chemie (INF 252)

Kommunikation: 3

Angebot: 2

Mülleimer finden sich hier leider nur außerhalb der Kabine, dafür klebt innen ein Aushang, der zur Sauberkeit ermahnt. Wer Periodenprodukte sucht, muss sich mit einer halbleeren Packung eingestaubter Binden zufriedengeben. Es kratzt am Bare Minimum. (lwt, hly)

Physik (INF 226)

Kommunikation: 4

Angebot: 5

Direkt beim Betreten der Toilette sticht der gefüllte Spender mit Binden und Tampons in allen Größen ins Auge. Mülleimer sind vorhanden. Das ist Wohlfühl-Atmosphäre!

(lwt, hly)

Medizin (INF 305)

Kommunikation: 5

Angebot: 4

Auf dem prall gefüllten Produktspender klebt ein Link zu einer Umfrage der Uni. Diese setzt sich reflektiert mit individuellen Bedürfnissen, Stigmatisierung und Periodenarmut auseinander – und hat ein echtes Lob verdient! (lwt, hly)

Mathematik / Informatik (INF205)

Kommunikation: 2

Angebot: 2

In der Kabine gibt es zwar Mülleimer, Tampons oder Binden sind jedoch Fehlanzeige. Stattdessen eine fragwürdige Toilettenordnung, die das Sitzen, die Klobürsten-Benutzung und das Händewaschen verbildlicht. Was positiv auffällt: Die Toilette ist blitzblank geputzt.

(lwt, hly)

Info

Period Shaming beschreibt das Stigma rund um die Menstruation, das sich vor allem in Scham und Ekel ausdrückt. Bereits in der Antike glaubte man, der weibliche Körper sei unvollkommen und müsse deshalb monatlich Flüssigkeit los werden. Auch im religiösen Bereich ist die Periode schambehaftet: Im Alten Testament wird sie etwa als „unrein“ bezeichnet. Doch immer noch ranken sich Irrglauben – Studien zufolge denken 48 Prozent der Mädchen im Iran, die Menstruation sei eine Krankheit. Auch in Deutschland sind die Wissenslücken vor allem bei Jugendlichen noch groß. Sprache spielt ebenso eine wichtige Rolle: Euphemismen wie der „Besuch von Tante Rosa“ erklären die Menstruation zum Tabu-Wort. Die UN sehen Period Shaming als Gefahr für die Menschenrechte. Werde die Periode stigmatisiert, seien Diskriminierung oder gesundheitliche Probleme die Folge. Gefährlich ist auch der soziale Rückzug insbesondere jüngerer Menstruierender: Oft bleiben sie durch die Tabuisierung Schule und Hobbies fern.

(lwt, hly)

Von Lena Wagenblatt, Hannah Ley und Daniela Rohleder