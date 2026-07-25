Der Marstall macht dicht. Das Studierendenwerk bestätigt die Schließung der Mensa zum Ende des Monats. Selbst Mitarbeitende hat es kalt erwischt

Unsere gastronomischen Einrichtungen im Marstallhof schließen Ende Juli 2026“, teilt uns der Pressesprecher des Studierendenwerks, Timo Walther, auf Anfrage mit. Diesmal also wirklich. Der Beginn der Sanierung war ursprünglich für das Frühjahr 2025 geplant und ist seitdem immer wieder verschoben worden. Ein genaues Datum für die Schließung stand auch nach Redaktionsschluss noch nicht fest.

Iced Latte Macchiato, Flohmarkt, Tangokurs, oder Public Viewing zur Fußball-WM: Der Marstallhof ist für viele Studierende aus der Altstadt weit mehr als nur eine Mensa – er ist ein Lebensmittelpunkt. 2000 Menschen essen im Durchschnitt täglich in der Zeughaus-Mensa. Künftig soll die Triplex-Mensa diese hungrige Meute beherbergen. Dort entstehen zusätzliche 500 Sitzplätze, außerdem sind neben einem Foodcontainer im Innenhof auch „Foodtrucks“ auf dem Gelände geplant, so der Pressesprecher des Studierendenwerkes. Die ehemalige Bücherei in der Triplex-Mensa wird aktuell noch zu einem Ersatz für das Marstallcafé umgebaut.

40 Prozent der Befragten reagierten überrascht auf die Marstallschließung

Ein weiteres Angebot stellt die neue Mensa in Bergheim dar. Bis zu 800 Studierende sollen dort in der alten Krehl Klinik ab dem Wintersemester 2026 verköstigt werden. Was für die Studierenden des Bergheimer Campus eine Bereicherung ist, stellt sich für die des Altstadt-Campus als Herausforderung dar. Um in der Mittagspause nach Bergheim zu pendeln, fehlt vielen schlicht die Zeit.

Fünf Jahre sollen die Sanierungsarbeiten dauern. Grund für die Schließung sei eine anstehende „umfassende Brandschutzsanierung“, die das ganze Gebäude betreffe. Als die Schließung angekündigt wurde, berichteten 2024 die RNZ, Heidelberg 24 und der ruprecht. Die Grüne Jugend drehte prompt ein Reel auf Instagram. Eine Arbeitsgruppe des Studierendenwerks beriet unter anderem über eine „schwimmende Mensa“ auf dem Neckar als Ersatz. Umso verwunderlicher ist die momentane Zurückhaltung, auch von Seiten des Studierendenwerks. Auf dessen Instagram-Account wurde die Marstallschließung bis Redaktionsschluss in den letzten 50 Beiträgen überhaupt nicht thematisiert, in den letzten 150 Posts nur einmal. Weder über Mail noch über Aushänge wurde bisher über die Schließung informiert, auch auf der Website gibt es dazu keine Hinweise.

Einige Mitarbeitende sorgten sich um die Verlängerung ihrer Verträge

Das spiegelt sich auch in einer nicht-repräsentativen Umfrage des ruprechts auf Instagram wider. Nur 197 der 627 befragten Studierenden konnten den korrekten Zeitraum der Schließung nennen. Die meisten Teilnehmenden, knapp 40 Prozent, reagierten sogar überrascht und wählten die Antwortmöglichkeit: „Der Marstall schließt?“

Denial – Leugnung – scheint laut Umfrage die vorherrschende Trauerphase bei den Studierenden zu sein. Viele möchten den Marstall in seinen letzten Wochen nochmal voll genießen, andere wollen der bevorstehenden Schließung noch keinen Glauben schenken. Dazu beigetragen haben dürfte, dass der Sanierungsbeginn über Jahre hinweg immer wieder verschoben wurde. Noch jetzt bezweifeln manche deswegen, dass der Marstall wirklich Ende Juli schließen wird.

Auch unter Mitarbeitenden ist Verunsicherung zu spüren. Zögerlich reagieren einige auf unsere Fragen. Alle Befragten wollten anonym bleiben, auch aufgrund von Bedenken, wie viel sie verraten dürfen.

Eine Mitarbeiterin berichtet, es habe lange Sorge um die Verlängerung der Verträge bestanden. Denn erst nach vier Semestern bekommen studentische Beschäftigte einen unbefristeten Vertrag. Nach mehreren Personalratssitzungen wurde übermittelt, dass alle Mitarbeitenden übernommen würden. Auch darum kann das gesamte Team des Cafés (inklusive Möbel) in die Triplex-Mensa umziehen. Personalkürzungen werde es nicht geben, versichert auch der Pressesprecher der Mensa. Eine andere Mitarbeiterin, die nur für die WM zur Unterstützung angestellt ist, entgegnet auf die Fragen zur Marstallschließung verblüfft: „Wann schließt der Marstall?“

Von Mara Renner und Samira Hedhli