Studis aufgepasst! Lasst euch diese Events im Wintersemester nicht entgehen

Word Up! Poetry Slam – Newcomer & Lokal: Junge und lokale Poet:innen treten gegeneinander an, das Publikum entscheidet. Wann: Mittwoch, 4. November 2026, 20:00 Uhr Wo: Leitstelle im Dezernat 16, Emil-Maier-Straße 16 Tipp: Rechtzeitig da sein, denn die Plätze sind schnell weg. Wer Gefallen findet: Word Up! gibt es regelmäßig, am 16. Dezember wartet die Profi-Ausgabe.

Kinokultur: Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH) Das IFFMH findet dieses Jahr zum 75. Mal statt. Jeden November zeigen Kinos in beiden Städten Filme aus aller Welt, oft von jungen Talenten. Dank Solidaritätsprinzip wählst du deinen Ticketpreis selbst: 8, 12 oder 14 Euro. Wann: Donnerstag, 5. bis Sonntag, 15. November 2026 Wo: Karlstorbahnhof, Gloria Kino, Luxor Filmpalast und viele weitere Mehr Infos: Auf der Webseite des Festivals Tipp: Programm vorab durchstöbern und Tickets für gefragte Vorstellungen früh sichern. Auch nachdem Festival lohnt sich das Gloria-Kamera-Kino: Mit Studi-Ausweis kostet ein Ticket regulär 8 Euro.

Nachtflohmarkt im Karlstorbahnhof Stöbern, Trödeln: Die Flohmarktsaison bekommt eine Verlängerung. Begleitet von einem DJ-Set geht es auf die Suche nach gebrauchten Schätzen. Wann: Donnerstag, 26. November 2026, 18:00 Uhr Wo: Karlstorbahnhof, Saal Tipp: Bargeld in kleinen Scheinen mitnehmen. Wer früh kommt, hat die beste Auswahl, wer spät kommt, der verhandelt dafür aber die besten Preise.

Offene Bühne – Kein Talent? Kein Problem! Sechs vorab ausgewählte Künstler:innen gestalten die erste Hälfte des Abends, danach darf sich das Publikum spontan beteiligen. Jede:r und jede Kunstform sind willkommen. Wann: Dienstag, 8. Dezember 2026, 20:00 Uhr (Einlass ab 19:30 Uhr) Wo: Karlstorbahnhof, Zentrale Eintritt: frei Tipp: Der perfekte Moment, ein schlummerndes Impro-Talent aufleben zu lassen. Wer mitmachen will, braucht nur eine eigene Idee.

Lesung: „Alle meine Mütter“ Eine mitreißende und tiefgründige Lesung von Lena Groelik – einer der profiliertesten deutschen Gegenwartsschriftstellerinnen. Wann: Dienstag, 24. November 2026, 19:00 Uhr Wo: DAI Heidelberg, Sofienstraße 12 Tipp: Tickets im Vorverkauf holen und das eigene Exemplar mitbringen, nach Lesungen gibt es oft die Gelegenheit zum Signieren.

Von Christiane Brid Winter und Laetitia Klein