Fast ausschließlich negative Schlagzeilen kursieren tagtäglich durch die Medien. Um die Stimmung ein bisschen aufzuheitern, berichten wir hier von einigen erfreulichen Nachrichten aus Natur und Wissenschaft

Endo-Ende?

Jede zehnte Frau in Deutschland leidet unter Endometriose und historisch gesehen ist die Dunkelziffer noch viel höher. Nun wurden in den letzten Jahren erhebliche Durchbrüche im Bereich der Diagnostizierung erreicht. Endometriose ist eine chronische Krankheit, bei der sich Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle entwickelt und dort blutet, vernarbt und Schmerzen auslöst. Jährlich erkranken in Deutschland bis zu 40.000 menstruierende Personen an Endometriose, weltweit werden die Zahlen sogar auf über 190 Millionen Betroffene geschätzt. Somit ist Endometriose die zweit-häufigste gynäkologische Krankheit der Welt. Ein großes Problem stellt der Diagnoseprozess dar, welcher oft langwierig ist. Zudem kann Endometriose nur per invasiver Operation bestätigt werden. 2024 testeten britische Forscher:innen erfolgreich eine Methode, welche die Diagnose von Endometriose durch Bildgebung möglich machen soll und somit die Notwendigkeit für chirurgische Eingriffe reduziert. In der von der Universität Oxford finanzierten Studie wurde der Tracer 99mTc-Maraciclatide eingesetzt, um die Krankheit festzustellen. Dabei konnte eine Spezifität von 100 Prozent und eine Sensitivität von 82 Prozent erreicht werden. Das bedeutet, dass diese Testmöglichkeit bei den Studienteilnehmer:innen zu 100 Prozent nicht-betroffene Personen identifizieren konnte, und gleichzeitig mit 82 Prozent Genauigkeit Personen mit Endometriose erkennbar machte. Damit ist sicherlich noch nicht alles getan, denn es benötigt weitere Studien auf der Basis dieser Erkenntnisse. Doch Befunde wie dieser könnten die Diagnose vieler Menschen in der Zukunft maßgeblich erleichtern und ihnen somit eine Behandlung ermöglichen.

Von Hanna Batz

Mehr Schatten für Heidelberg

Grün, grün, grün ist alles was ich habe … Heidelberg gestaltet sich um! – und das auch aufgrund des OASIS-Programms der Stadt. Begrünung durch Baumpflanzungen, neue Grünflächen und der Umgestaltung von betonlastigen Räumen: „Insgesamt tragen die Maßnahmen zu mehr Beschattung, einer Verbesserung des Mikroklimas, einer höheren Biodiversität und einer attraktiveren Nutzung öffentlicher Räume bei“, so Paul Uhlig vom Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung der Abteilung Gestaltung öffentlicher Raum. Mit besonderem Hinblick auf den Klimawandel strebt OASIS an, die Lebensqualität in Heidelberg zu verbessern und die Stadt gegen die stetig steigenden Temperaturen zu wappnen. Zunächst kleinräumig wirkende Projekte summieren sich: die erfolgreiche Pflanzung hitzeresistenter Bäume am Gadamerplatz oder die Modernisierung des Bismarckplatzes mit mehr Sitzmöglichkeiten, zusätzlichen Mülleimern und der Umgestaltung der Grünflächen. Neben positiven Rückmeldungen von Bürger:innen über bereits abgeschlossene Projekte – etwa die Beschattung und Aufwertung von öffentlichen Plätzen – gebe es laut Uhlig dennoch weiterhin einige Herausforderungen, innovative Lösungen für dicht besiedelte Stadtteile wie Neuenheim, Bergheim und die Weststadt zu finden. Auch in Gewerbegebieten ist das Potenzial noch hoch.Mit dem Ziel der langfristigen Vereinigung von Natur und Stadt, dem Zusammenspiel zwischen Klimaanpassung und hoher Lebensqualität kann das OASIS-Programm in Heidelberg zukünftig eine zentrale Rolle in der nachhaltigen Stadtentwicklung darstellen und für die Menschen einen erlebbaren Unterschied machen.

Von Samira Hedhli

Lasst die Maus raus!

Weniger Tierversuche in der Medizin? Während bei der Entwicklung von Waschmittel, Kosmetika oder Tabakprodukten Tierversuche längst nicht mehr eingesetzt werden, kommt die Medizin ohne sie noch nicht aus. Sei es Krebsforschung, Impfstoffentwicklung oder Medikamententests – Tierversuche sind aus der Forschung nicht wegzudenken. Sie helfen, Risiken für Menschen in frühen Forschungsstadien auszuschließen, sind ethisch aber häufig umstritten. Trotzdem werden dafür in Deutschland jährlich fast 1,5 Millionen Tiere eingesetzt.Nun gibt es Fortschritte: Laut einer neuen Studie der Goethe-Universität Frankfurt diesen Jahres könnte die Zahl der Tierversuche deutlich sinken. Die Forschenden entwickelten die generative KI „genESOM“, die die innere Struktur von Datensätzen erlernt und daraus neue, realistische Datenpunkte erzeugt. Mit nur einem Teil der bereits veröffentlichten Studiendaten konnte die KI die Ergebnisse größerer Datensätze reproduzieren. Behauptet sich die Methode in weiteren Untersuchungen, könnten Tierversuche künftig um 30 bis 50 Prozent reduziert und damit viel Tierleid vermieden werden.

Von Miriam Stangier

Fett gegen Krebs

Das Krebsrisiko könnte langfristig gesenkt werden! Das Deutsche Krebsforschungszentrum (Dkfz) hat einen bislang unbekannten Mechanismus seneszenter Zellen entdeckt. Dies sind Zellen, die als Reaktion auf Stress oder Schäden ihr Wachstum einstellen. Das schützt anfangs vor Krebs, doch wenn sie sich im Gewebe ansammeln und damit Entzündungen fördern, wird die Krebsgefahr wieder erhöht. Hier in Heidelberg wurde der Stoffwechsel dieser Zellen untersucht. Herausgestellt hat sich, dass sie viele Fette speichern und als Fetttröpfchen anlagern. Empfindliche Fettsäuren werden aus der Zellmembran entnommen und in diesen Tröpfchen gespeichert. Das schützt vor oxidativem Stress und vor dem Zelltod, was eine Ansammlung begünstigt. Weiterhin wurde entdeckt, dass das Enzym DGAT1 den Zellen hilft, dieses Fett zu speichern. Wird es unterdrückt, wird die Zelle anfälliger für den Zelltod. Diese Entdeckung liefert einen neuen Ansatz für Therapiestrategien, bei denen der Schutzmechanismus der seneszenten Zellen blockiert wird und damit ihren Zelltod begünstigt. Nun wird weiter an einem Verfahren geforscht, was gezielt seneszente Zellen trifft sowie die gesunden verschont und somit richtungsweisend bei der Senkung des Krebsrisikos sein könnte.

Von Julia Müller

Huntington wird gehunted

Ein neuer Lichtblick in der Forschung zur Huntington-Krankheit: Eine neue Gentherapie, genannt AMT-130, lieferte vielversprechende Ergebnisse in einer klinischen Studie. Die Huntington-Krankheit – verursacht durch eine Mutation im „huntingtin“-Gen – zeichnet sich durch eine Symptomtrias aus, bei der Motorik, Psyche und Kognition sich im Verlauf der Krankheit maßgeblich verschlechtern. Die Betroffenen werden meist früh pflegebedürftig und die Krankheit endet typischerweise nach etwa 20 Jahren tödlich. Bisherige Therapien zielen vor allem auf Symptomlinderung ab, wobei es noch keine zugelassene Behandlung gibt, die die Krankheit aufhält.Nun haben Forscher:innen am University College London in Kooperation mit der niederländischen Firma Uniqure in einer ersten klinischen Studie eine neue Gentherapie getestet – mit überraschend großem Erfolg. Innerhalb von drei Jahren konnte beobachtet werden, dass das Fortschreiten der Krankheit im Vergleich zu einer externen Vergleichsgruppe, die diese Gentherapie nicht erhalten hat, um 75 Prozent verlangsamt wurde. Bei einer Gentherapie werden bestimmte Gene gezielt in menschliche Zellen eingebracht, um Krankheiten zu heilen. Im Falle von AMT-130 nutzen die Forscher:innen einen „leeren“, harmlosen Virus, in dem das neue Erbgut untergebracht ist. Mithilfe der viruseigenen Maschinerie kann dieser dann in die Gehirnzelle eintreten. Die Wirkweise beruht auf einem Mechanismus, den man unter Fachleuten „RNA-Interferenz“ nennt, bei der das krankmachende Molekül von der RNA des eingebrachten Gens abgefangen wird. Dieser Komplex wird dann von der Zelle abgebaut. Während die Ergebnisse Hoffnung schüren und die Therapie auch als gut verträglich eingeschätzt wird, müssen weitere klinische Studien folgen. Erst dann könnte AMT-130 zu einer zugelassenen Therapie werden. Tritt dieser Fall ein, können Menschen mit Huntington vielleicht ihre Autonomie und einen Teil ihrer Gesundheit zurückerlangen.

Von Carmen Latus

Auferstehung der Toten

Artensterben ist ein bekannter Begriff, der Verheerendes definiert. Er hat jedoch einen unbekannteren, erfreulicheren Verwandten: den Lazarus-Effekt. Das ist kein willkürlicher Begriff, sondern beschreibt das Auftauchen bereits als ausgestorben geglaubter Tierarten. Eine Auferweckung wie bei Lazarus aus der Bibel. Das kommt zwar selten, aber durchaus vor! Ein heimisches Beispiel ist die Bayerische Kurzohrmaus. Erst 1962 in Deutschland entdeckt, galt sie unmittelbar wieder als verschollen. Im Jahr 2023 konnte allerdings das Gegenteil bewiesen werden. Diese spezielle Maus hielt man nur für rund 40 Jahre für ausgestorben. Der Rekordhalter des Lazarus-Effekts ist jedoch der Quastenflosser. Dieser Fisch galt in der Forschung seit 70 Millionen Jahren als ausgestorben, bis er 1938 wiederentdeckt wurde.Seit einigen Jahrzehnten gibt es nun vermehrt Bemühungen, dass es gar nicht erst zu einem Verlust der Artenvielfalt kommt. So gibt es Aufforstungsprojekte in vielen Tropenregionen. Der Rhino and Forest Fund (RFF) kauft mittels Spendengeldern auf Borneo in Malaysia Ölpalmenplantagen auf, die daraufhin vom Staat zu Naturschutzgebieten deklariert und renaturiert werden. Diesen Maßnahmen ist es zu verdanken, dass erst zu Beginn des Jahres die vom Aussterben bedrohte Wildrindart Borneo-Banteng mit einem Kalb gesichtet werden konnte. Aufgrund der ohnehin geringen Anzahl von wenigen Hunderten, ist dies eine erfreuliche Nachricht. Nicht zuletzt zeigt der Fund der Kurzohrmaus, wie wichtig Artenschutz auch in Deutschland ist. Allein hierzulande sind rund 7000 Tierarten gefährdet. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) fördert einige Artenschutzprojekte: Wildbienen, Wölfe, Wildkatzen und viele weitere bleiben uns hoffentlich erhalten. Und wer weiß, womöglich begegnet uns der Lazarus-Effekt in Zukunft häufiger.

Von Samira Hedhli, Laetitia Klein und Katharina Frank