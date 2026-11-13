Die mutmaßliche Vergewaltigung einer Studentin sorgt für Kritik an der Cornell University und den zuständigen Behörden

Es ist der Abend des 19. Oktober 2024, als die damals 20-jährige „Jane Doe“ das Verbindungshaus von Chi Phi auf dem Campus der renommierten Cornell University betritt. Sie möchte einen Freund besuchen – wenige Stunden später wird die Studentin Opfer einer stundenlangen Gruppenvergewaltigung. So schildert sie es in ihrer späteren Klage gegen sieben Mitglieder der Verbindung. Jane Doe wirft ihnen vor, sie zum Konsum von Drogen genötigt und anschließend mehrere Stunden lang missbraucht zu haben. Erst mit der Klage gegen die Universität, die Jane Doe im September 2026 stellt, gerät der Fall in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei nicht nur auf die mutmaßliche Tat selbst, auch die Cornell gerät unter Druck: Hat die Universität genug getan, um den Vorwürfen nachzugehen und ihre Studentin zu schützen?

Campus-Polizei

Direkt nach der Tat wendet sich Jane Doe an das Cornell University Police Department (CUPD). Bei den Campus-Beamt:innen handelt es sich um von der Universität angestellte Polizist:innen mit vollen exekutiven Befugnissen. Die CUPD nimmt eine sechsseitige Aussage auf, sichert einen Screenshot und leitet das Material an die Staatsanwaltschaft von Tompkins County weiter, die sich jedoch entscheidet, keine Anklage zu erheben. Später wird bekannt, dass der Staatsanwaltschaft offenbar nicht das gesamte Ermittlungsmaterial vorlag. In einem Interviewprotokoll erklärte Doe, sie sei sich „zu hundert Prozent sicher“, vergewaltigt worden zu sein. Diese Aussage fehlte jedoch in der Zusammenfassung auf Grundlage derer die Staatsanwaltschaft ihre Entscheidung traf. Staatsanwalt Matthew Van Houten erklärte später, das vollständige Protokoll nicht gekannt zu haben. Gegenstand der öffentlichen Kritik ist die Frage, welche Informationen den Behörden tatsächlich vorlagen. Does Anwalt erhebt zusätzlich schwere Vorwürfe: Die Campus-Polizei sei auf Missbrauchsfälle nicht vorbereitet gewesen und habe keine spezialisierten Ermittelnde eingesetzt.

Title IX

Unabhängig von den polizeilichen Ermittlungen eröffnet Cornell selbst im Januar 2025 ein internes Verfahren nach Title IX. Das US-Bundesgesetz verbietet geschlechtsbezogene Diskriminierung an Bildungseinrichtungen, die Bundesmittel erhalten. Darunter fallen auch Beschwerden über sexualisierte Gewalt. Ein universitäres Gremium prüft dann, ob Hochschulregeln verletzt wurden und kann – unabhängig vom Ausgang eines Strafverfahrens – eigene Sanktionen verhängen. Im Fall von Jane Doe wurden diverse Formen der Bestrafung von einem internen Gremium erteilt. Matthew Ingalls und Jonathan Newel wurden dauerhaft, Winston Lee und Gillio Lopes temporär der Uni verwiesen. Diego Sarabria erhält ein dreijähriges Campusverbot. Scott Norris und Scott Kretschmar, denen Doe keinen direkten Missbrauch, wohl aber sexuelle Übergriffe vorwirft, kommen mit Kontaktverboten und dem Verfassen von „Reflection Papers“ davon. Währenddessen bricht Jane Doe ihr Studium an der Cornell ab. Gegenüber der Cornell Daily Sun berichtet sie später von sozialer Ausgrenzung auf dem Campus bis hin zu Morddrohungen. Von ihrer Universität habe sie sich komplett im Stich gelassen gefühlt.

„Cornell Won’t, We Will“

Die Wende kommt am 14. September 2026: Jane Doe reicht anonym Zivilklage gegen Cornell, die Verbindung Chi Phi und die sieben Beschuldigten ein. Wenige Tage später veröffentlicht die Cornell Daily Sun einen ausführlichen Bericht über den Fall. Die Redakteurin Cereese Qusba hatte sich fast zwei Jahre mit den Vorwürfen und dem Umgang der Universität beschäftigt und dafür unter anderem mit Doe und ihrer anwaltlichen Vertretung gesprochen.

Die Redaktion prangert in ihrem Leitartikel „Cornell Won’t, We Will“ die mangelnde Transparenz der Uni an. So habe Cornell weder öffentlich nachvollziehbar gemacht, wie das Title-IX-Verfahren ablief und zu welchem Ergebnis es kam, noch Doe über den Ausgang ihres eigenen Verfahrens informiert. Die Redaktion fragt außerdem, nach welchen Kriterien die zeitweisen Suspendierungen einiger Beschuldigter aufgehoben wurden. Der Fall schlägt international hohe Wellen. Unter dem Hashtag #IAmJaneDoe teilen Frauen weltweit eigene Erfahrungen mit sexueller Gewalt. Durch diesen öffentlichen Druck werden die strafrechtlichen Ermittlungen Ende September neu aufgenommen. Cornell kündigt gleichzeitig eine externe Untersuchung an. Anklage wurde bislang nicht erhoben.

Fälle wie der von Jane Doe sind keineswegs auf die USA beschränkt. Wie Hochschulen mit ihnen umgehen, hängt jedoch maßgeblich von dem lokalen Rechtssystem ab. Auch in Deutschland unterscheiden sich die Befugnisse der Hochschulen je nach Bundesland. In Baden-Württemberg etwa erlaubt das Landeshochschulgesetz, sexuelle Belästigung als Ordnungsverstoß zu ahnden – bis hin zur Exmatrikulation. Ein rechtskräftiges Strafurteil ist dafür nicht notwendig. Deutsche Universitäten können und dürfen also handeln.

Wie der Vorfall um Jane Doe zeigt, kommt es aber nicht nur darauf an, welche Sanktionen Hochschulen verhängen können, sondern auch darauf, wie transparent sie dabei handeln. Cornell ließ offen, wie das Title-IX-Verfahren ausging, informierte Doe nicht über dessen Ergebnis und legte nicht nachvollziehbar dar, unter welchen Bedingungen suspendierte Studenten zurückkehren können. Erst die Recherche der Cornell Daily Sun rückte diese Versäumnisse in den Fokus.

Von Christiane Brid Winter, Faustyna Gonka, Pauline Wußler und Luisa Walz