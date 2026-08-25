Eine unvergessliche Konferenz unter dem Motto „Semper Apertus“

Get ready with me als Fotograf:in im PR-Team der Heidelberger Model United Nations Konferenz! Für alle, die sich jetzt fragen, was MUN eigentlich ist, folgt hier eine kurze Erklärung: MUN ist ein englischsprachiges Debattierformat, das sich an den Strukturen und der Arbeitsweise der UN orientiert. Im Rahmen von „Sessions“ repräsentieren die Teilnehmenden die Perspektive unterschiedlicher Länder. Dabei hängt das zuständige Komitee der Versammlung vom Thema ab. So kümmert sich zum Beispiel der Sicherheitsrat um Themen wie „the US capture of Nicolas Maduro“. Organisiert wird MUN von dem 2015 gegründeten Verein Heidelberg Model United Nations Society e.V. Doch zurück zur Konferenz. Es ist Donnerstag und ich laufe mit Kamera ausgestattet zur Tanzstunde und dem anschließenden Pub Crawl in der Altstadt. Meine Aufgabe als Mitglied des PR-Teams ist es, die Konferenzteilnehmer:innen und alles drum herum gut abzulichten. Dann am Freitag heißt es früh aufstehen, Business-Kleidung an und los geht es. Am Institut für Übersetzen und Dolmetschen angekommen, erhalten alle Teilnehmer:innen ihre Ausweise und Goodie Bags. Es folgt die Eröffnungszeremonie mit anschließendem Sektempfang. Nach der Willkommenheißung aller teils sehr weit gereisten Teilnehmer:innen – beispiels- weise aus Polen, Dänemark oder Australien – spricht der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner zu uns. Danach schaltet sich der französische Generalkonsul Gael de Maisonneuve per Video zu. Er betont die große Bedeutung der deutsch-französischen Zusammenarbeit, die wichtige Rolle von Diplomatie in unserer sich kontinuierlich entwickelnden Weltordnung, sowie das benötigte Engagement junger Menschen. Jetzt geht es los! Insgesamt sechs Komitees müssen fotografiert werden: Von der „Paris Peace Conference“, einem historisches Komitee, welches das Schicksal Östereich- Ungarns 1919 debattiert, bis hin zu UN-Women, das sich mit Femiziden auf globaler Basis beschäftigt. Über drei Tage hinweg wird fleißig diskutiert, Kompromisse geschlossen und diplomatische Erfolge gefeiert, bis die Debatte mit der Abstimmung über eine Resolution endet. Aber nicht nur während der sogenannten „Sessions“, auch bei anderen Highlights darf ich dabei sein: Beispielsweise beim Ball Freitag Nacht im Hotel Molkenkur, mit wunderschönem Blick über die Heidelberger Altstadt. Walzend schwebe ich durch den Saal, es sollen alle auf ihre Kosten kommen und die am Vortag gelernten Tanzkenntnisse ausprobieren. Auch Samstagabend blicke ich durch die Kameralinse und sehe lachende Gesichter bei der diplomatischen Gartenparty. Atmosphärisch mit Lichterketten ausgeleuchtet und ästhetischen Ständen mit länderspezifischen Getränken stemple ich den Abend als gelungen ab. Sonntag, bereits unter schwerem Schlafmangel leidend, mache ich mich ein letztes Mal auf und halte auch die einzigartige Abschlusszeremonie im St. Carl Palais fest. Im wunderschönen, antiken Saal finden Verabschiedungen, Ehrungen der besten Abgeordneten und abschließende Danksagungen statt.

Von Grey Weber