Mit leichter Verspätung macht das Referat für Verkehr, Kommunales, Ökologie und Nachhaltigkeit weiter.

Das Referat bemüht sich momentan um einen weiteren Vertrag mit dem VRN. Der nextbike Sondertarif für Studis könnte nämlich ab Sommersemester 2027 wegfallen, der VRN zeigt sich zu Kompromissen nicht bereit.

Der Stura diskutiert mögliche Alternativen, zum Beispiel ein vollsolidarisches Semesterticket. Konkret bemüht man sich aber weiter um Erhalt des bisherigen Modells.

Studierende können sich allerdings um eine Erweiterung des Angebots freuen, zum Beispiel eLastenräder.