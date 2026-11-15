Stell dir vor, die Hälfte der Menschheit blutet – und niemand will es sehen. Über Ochsenblut und Period Shaming am Historischen Seminar

Rot auf Weiß begegnet sie uns täglich auf dem Campus: die Traditionsfarbe der Ruperto Carola mit dem bildstarken Namen „Ochsenblut“. Laut Corporate Design soll dieser tierische Rotton die Uni „wiederbeleben“ und die Identifikation mit ihr stärken. Für Menstruationsblut hingegen gelten an manchen Instituten andere Regeln.

In den Toiletten des Historischen Seminars beispielsweise werden in zwei Bädern „sehr geehrte Damen“ per Aushang gebeten, auf das „ästhetische Empfinden anderer“ Rücksicht zu nehmen und „die extra hierfür bereitgestellten Hygienebeutel“ zu verwenden. In einer weiteren Toilette mahnt ein Aushang dazu, sich „nicht zuhause“ zu fühlen. Während das Ochsenblut für die Universität also identitätsstiftend sein darf, wird das Blut menstruierender Menschen tabuisiert.

Wer von Hygieneprodukten spricht (warum eigentlich „Hygienebeutel“ für Periodenprodukte, aber keine ‚Hygienetonnen‘ für vollgerotzte Taschentücher?), „Rücksicht“ auf das „ästhetische Empfinden“ fordert und sagt, man solle sich nicht zuhause fühlen (weil wir zuhause dreckig sind?), erklärt Menstruation zu etwas Ekligem, Hässlichem, Unreinem, das versteckt gehört. Das ist Period Shaming: Menstruierende werden für etwas beschämt, das zum normalen Funktionieren ihres Körpers gehört.

Als wären Krämpfe und Erschöpfung nicht genug, gibt es beleidigende Botschaften obendrauf (here’s also looking at you, Anglistik). Wer diese Toiletten betritt, steht unter Generalverdacht, potenziell dreckig und rücksichtslos zu sein. Mit jedem Aushang wird deutlicher: Geduldet wirst Du, willkommen bist Du nicht.

Besonders ernüchternd ist, dass im Historischen Seminar „Toilettenregeln“ stehen, die unter anderem Nachhilfe in Sachen Klobürstenbenutzung erteilen. Diese Belehrungen hängen aber ausschließlich auf „Damen“-Toiletten (und dem einen All-Gender-Bad, das es neben einer Herrentoilette gibt). Herren sind hier also nicht nur das starke, sondern auch noch das saubere Geschlecht.

Es wird höchste Zeit, sexistische Doppelmoral und schädliche Stigmata dort runterzuspülen, wo sie hingehören: ins Klo. Universitäten müssen Orte von Bildung und Aufklärung sein. Hinter Toilettentüren dürfen diese Werte nicht blutigen Bildungslücken weichen. Die Menstruation ist normal, natürlich, gesund. Die Beschämung nicht.

Von Daniela Rohleder