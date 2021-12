Gemäß der 2G-Regelung führt die Fakultät für Physik und Astronomie seit dem 30. November Einlasskontrollen an den drei Lehrgebäuden durch. Um diese zu beschleunigen, rief der Fakultätsvorstand nun zur Verwendung von RFID-Karten auf, die den Nachweis der Studierenden speichern. Das Vorgehen habe sich bereits im Mathematischen Vorkurs bewährt. Etwa 2000 Karten wurden an zwei Tagen ausgegeben und sind seit dem 6. Dezember einsatzbereit.

Seit Beginn der Pandemie und der damit einhergehenden Online-Lehre an den Universitäten stehen viele Student:innen unter großer Anspannung und Druck. Aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse geht nun hervor, dass insbesondere Frauen häufiger demotiviert, müde und erschöpft sind und ebenfalls stärker mit depressiven Stimmungen zu kämpfen haben als ihre männlichen Kommilitonen. Die Sorge vor der Einsamkeit zu Hause bewältigen die meisten Student:innen durch Rat und Trost im Freund:innen- und Familienkreis oder durch eigene Maßnahmen zur Stressbewältigung. Rund neun Prozent von ihnen denken auch darüber nach, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Stuwe für Nachhaltigkeit und Tierwohl

Das Studierendenwerk Heidelberg (Stuwe) kündigte zu Semesterbeginn Neuerungen bei Nachhaltigkeit und Tierwohl im Betrieb seiner Mensen und Cafés an. Das Angebot fleischhaltiger Hauptgerichte wurde um 15 Prozent reduziert und wird schrittweise auf Fleisch aus Haltungsform drei umgestellt. Des Weiteren verwendet das Stuwe nur noch Eier aus Freilandhaltung. Seit Oktober kommen Mehrweg-Schüsseln des Anbieters „Rebowl“ zum Einsatz. Die in den Mensen verwendeten Nudelprodukte werden neuerdings in Bioqualität vor Ort in der Zeughausmensa hergestellt. Dies spare Transportwege und Verpackungsmaterialien und garantiere ein besonderes Maß an Frische, so die Geschäftsführerin des Stuwe.

Von Lara Stöckle

Studierende schummeln online mehr

In Onlineprüfungen schummeln Studierende häufiger: Das ergab eine Studie unter der Federführung der Universität Mannheim. Sie untersuchten in einer deutschlandweiten Umfrage das Betrugsverhalten von mehr als 1600 Studierenden verschiedener Fächer. Über 61 Prozent der Befragten gaben an, in Online-Prüfungen des Sommersemesters 2020 unerlaubte Hilfsmittel verwendet oder mit anderen Studierenden in Austausch gestanden zu haben – für Präsenzprüfungen lag der Anteil bei 31,7 Prozent. Die pandemiebedingte Umstellung von Präsenz- auf Online-Lehre habe unerwünschte Nebenwirkungen in Form von gesteigerter akademischer Unredlichkeit, so der leitende Wissenschaftler Stefan Janke.

Von Mai Sato