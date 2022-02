A

uf dem Weg zur Neuen Universität steigt die Freude auf die modernen studentischen Gefilde mitten in der kultigen Altstadt. Auch beim Eintreten wird man nicht enttäuscht, die hohen Decken, die breiten Treppen, goldenes Geländer; durchweg elitär, exzellent! Und wenn es einem dann während der Vorlesung nach einer Pause auf dem stillen Örtchen beliebt, ist auch hier Verlass auf die Uni Heidelberg. Vor allem, wenn man in der Neuen Aula sitzt und die Toilette in nächster Nähe ansteuert.

Denn dort wartet Heidelbergs eigene Erlebnistoilette auf seine Studierenden! Das Konzept „Pinkeln im Dunkeln“ gibt es jetzt bereits seit Anfang des Semesters und bietet Besucherinnen der Damentoilette im zweiten Stock absolute Dunkelheit auf dem stillen Örtchen, wobei die Stille auch garantiert ist – denn die Neuheit stößt leider nicht bei allen auf den gewünschten Anklang.

Dabei wurde bei der Planung sogar darauf geachtet, dass die Klokabinen auch oben abgeschlossen und somit völlig abgedunkelt sind. Es liegt auf der Hand: Blind-Dating, Dunkel-Restaurants und vieles mehr florieren und jetzt haben wir sogar ein hauseigenes Exemplar!

Das Konzept „Pinkeln im Dunkeln“

Es wäre doch möglich, die Toilette und die Idee dahinter weiter zu entwickeln und sie als die dunkelste ihrer Art zu gestalten, indem man die Wände mit dem schwärzesten Schwarz streicht und die Lampen endgültig entfernt, da diese ab und zu, ungewollt ein Fünkchen Licht spenden. Vor der Toilette könnte eine Art Tunnel als Eingang etwas ganz Besonderes sein und das Eintreten direkt erlebbarer gestalten.

Nicht nur Studierende der Universität, auch Dunkel-Fans weltweit könnten nach Heidelberg pilgern und das besondere Erlebnis gemeinsam teilen. Vielleicht bekäme das sonst so stille Örtchen dann endlich die Aufmerksamkeit, die ihm eigentlich gebührt!

Von Josefine Nord