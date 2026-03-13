Local VIPs: Für welche Promis Heidelberg schon den roten Teppich ausgerollt hat

Als Heidelberger Studierende lernen wir an der ältesten Universität im heutigen Deutschland. Dennoch wissen viele nicht, nach wem sie benannt wurde und welche bedeutenden Persönlichkeiten Heidelberg noch geprägt haben. Sechs VIPs Heidelbergs werden euch hier vorgestellt.

Georg Friedrich Hegel

Hegel zählt zu den wichtigsten deutschen Philosophen. Auch wenn er nur von 1816 bis 1818 in Heidelberg lehrte, prägte er die philosophische Ausbildung nachhaltig. Er hielt Vorlesungen in Natur-, Rechts- und Staatsphilosophie sowie zur allgemeinen Geschichte der Denkkunst.

In Heidelberg veröffentlichte er zudem 1817 die erste Ausgabe seiner „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse“. Kurz darauf folgte er einem Ruf nach Berlin, doch das Hegel-Haus in der Altstadt erinnert bis heute an seine Lehrzeit in Heidelberg.

Bis heute findet man Spuren berühmter Persönlichkeiten in Heidelberg.

Robert Bunsen

Jede:e Schüler:in kennt seinen Namen. Robert Bunsen, der Chemiker, der den Bunsenbrenner erfand, lehrte in Heidelberg und revolutionierte mit seiner Erfindung die chemische Analytik. 1825 auf den Lehrstuhl berufen, ging er 47 Jahre lang der Tätigkeit eines Professors nach. Nicht nur der Bunsenbrenner ist bis heute ein weltweites Standardgerät, auch die Spektralanalyse bleibt eine der Grundlagen der modernen Astronomie.

Heute finden wir mit dem Bunsen-Gymnasium und der Bunsenstraße noch immer Spuren des Chemikers in Heidelberg.

Friedrich V. von der Pfalz und Elisabeth Stuart

Die Herrschaft von Friedrich V. über Böhmen ging, auch wenn sie zeitlich sehr begrenzt war, in die europäische Geschichte ein. Durch die Ehe mit seiner Frau Elisabeth Stuart erlangte Heidelberg internationalen Einfluss. Denn diese übte ihren englischen Einfluss auf die Stadt aus. Sie brachte einen luxuriösen, höfisch-englischen Kulturstil in die Stadt, der zahlreiche Künstler und Architekten anzog. Innerhalb des Dreißigjährigen Krieges wurde Heidelberg 1622 jedoch erobert, ausgeraubt und geplündert, wodurch Heidelbergs Glanzzeit abrupt endete.

Joseph von Eichendorff

Der Lyriker und Schriftsteller lebte zwar nur ein Jahr lang in Heidelberg, und doch prägte die Stadt seine Werke stark. Ursprünglich zog Eichendorff nach Heidelberg, um Jura zu studieren. Hier kam er schließlich mit der Heidelberger Romantik in Berührung. Die Stadt war damals eines der geistigen Zentren der jungen Romantik. Hier traf Eichendorff auf wichtige Personen, die die Romantik verkörperten, darunter Achim von Arnim und Clemens Brentano. Inspiration tum-*melte sich nur so in der romantischen Stadt, da Heidelberg mit seinem Schloss, den engen Gassen und dem Neckartal den Nerv der Romantik traf. Auch wenn Eichendorff kein großes Werk über Heidelberg schrieb, prägten dortige Erfahrungen seine romantischen Werke. So finden sich typische Heidelberger Motive in vielen seiner Texte wieder.

Ruprecht I.

Den Abschluss unserer Heidelberger VIPs bildet einer der Namensgeber der Heidelberger Universität sowie unserer unschlagbaren Unizeitung. Kurfürst Ruprecht I. machte Heidelberg zu seinem Herrschaftszentrum. Sein Einfluss auf Heidelberg kann nicht ignoriert werden. Er sorgte für den Ausbau der Stadtbefestigung, förderte Handel und Handwerk und baute Verwaltung, Hofleben und das Heidelberger Schloss als Residenz aus. 1386 unternahm Ruprecht I. sein größtes Projekt vor: Die Eröffnung der Heidelberger Universität.

Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die sie von dem badischen Großherzog Karl Friedrich reorganisiert. Dies führte dazu, dass die Universität ihren vollständigen Namen „Ruprecht-Karls-Universität“ erhielt.

Von Fabienne Burkhardt