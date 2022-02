Ein Amoklauf auf dem Universitätscampus im Neuenheimer Feld erschütterte Heidelberg am 24. Januar. Eine Woche nach dem Amoklauf im Neuenheimer Feld mehrt sich die Kritik innerhalb der Studierendenschaft an der Universität und der Stadt.

Viele Studierende fühlten sich durch die Universität schlecht informiert und bemängeln die unklare Kommunikation. Studierende berichten, dass sie trotz des Bekanntwerdens der ersten Ereignisse aufgefordert wurden, zu Lehrveranstaltungen im Neuenheimer Feld zu erscheinen. Einige ausländische Studierende verstanden die herausgegebenen Informationen nicht. Sowohl die Liveticker der Medien als auch die Mitteilungen der Polizei wurden nur auf Deutsch veröffentlicht. Darüber hinaus hätten sich viele Studierende eine Warnung seitens der Stadt durch die Warnapps „Nina“ oder „Katwarn“ gewünscht.

Die Universität erklärt auf Anfrage, dass es eine enge Abstimmung zwischen den Polizeibehörden und der Universitätsleitung gegeben habe. Dies gelte sowohl für „die Kommunikation in die Universität hinein als auch die Außenkommunikation“. Die Polizei Mannheim bestätigt diese Aussage. Pressesprecher Norbert Schätzle erklärt: „Wir haben uns eng mit der Universität abgestimmt. Die Universität sollte keine eigene Pressearbeit betreiben“. Eine allgemeine Warnung der Studierenden durch die Universität wäre kontraproduktiv gewesen, da die Lage bereits gesichert war.

„Die Gefahr war sehr schnell gebannt, da sehr früh klar war, dass es sich um einen Einzeltäter handelte. Eine Warnung hätte nur für Panikreaktionen und nicht für Beruhigng gesorgt“, so Schätzle. Gleiches gilt seiner Meinung nach für eine Warnung durch „Nina“ oder „Katwarn“. Diese hätte nur Sinn ergeben, wenn eine andauernde Gefahrenlage bestanden hätte. Eine zusätzliche Bereitstellung der Informationen auf Englisch durch die Polizei wäre in der akuten Situation laut Schätzle nicht möglich gewesen. Allerdings betont er, dass die Informationen, die durch die Polizei bereitgestellt wurden, zur Weiterverbreitung durch die Universität geeignet waren. Insgesamt beurteilt er das Verhalten der Universität aber durchaus positiv.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen will die Universität die Geschehnisse nun aufarbeiten, um zu „überprüfen, an welcher Stelle Krisen- und Notfallpläne noch weiter verbessert werden können“.

Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hat, möchte die Polizei nun in einen Dialog mit Universität und Verfasster Studierendenschaft treten, um neue Konzepte zu entwickeln, wie Studierende in Zukunft besser gewarnt werden können. Ein möglicher Vorschlag der Polizei ist eine Warnapp, die speziell für Studierende konzipiert ist.