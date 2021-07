Die Altstadt ist von Menschen nur so überlaufen, in den Vorlesungssälen herrscht immer noch gähnende Leere. Nun hebt sich die juristische Fakultät von vielen anderen Fakultäten ab. Mit einem Hybrid-Lehren-Format ermöglicht sie ihren Studierenden erstmals seit der Pandemie wieder ein bisschen normalen Universitäts-Alltag. In den großen Grundkursen kann ein Teil der Studierenden die Vorlesung in Präsenz besuchen, während der andere Teil von Zuhause aus die Vorlesung verfolgt.

Da die erlaubte Personenzahl von den Räumlichkeiten abhängt, kann nur ein kleiner Teil der Studieren- den in Präsenz erscheinen. Aufgrund dessen wurde den Studierenden von der Fakultät feste Vorlesungstermine zugewiesen, an denen sie in der Uni erscheinen dürfen. Im Vorlesungssaal gilt aber nach wie vor Abstand und die Maskenpflicht.