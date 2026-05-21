Nach einem langen Rechtsstreit müssen die Kneipen in der Unteren am Wochenende um ein Uhr schließen. Die Lage ist für viele besäufniserregend

Seit dem 17. April gelten die neuen Sperrzeiten in der Heidelberger Altstadt. Sorgen machen sich breit: Hat es sich nun ausgesoffen?

Die Stadt Heidelberg muss nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim von Ende 2024 strengere Sperrzeiten in der Kernaltstadt umsetzen. Eine Revision gegen das Urteil lehnte das Bundesverwaltungsgericht im Februar 2026 ab – die neuen Sperrzeiten müssen nun zum Schutz der Anwohner:innen vor gesundheitsschädigendem und unzumutbarem Lärm umgesetzt werden.

Diese gemessene „Überschreitung der Lärmrichtwerte [sei] maßgeblich auf gaststättenbezogenen Lärm zurückzuführen“, heißt es. In den Nächten zu Donnerstag und Freitag müssen Bars und Kneipen schon um 0:00 Uhr schließen – an allen anderen Nächten darf bis um 1:00 Uhr gefeiert werden, somit auch sonntags, montags und dienstags. Für das Cave 54 und den Club 1900 gelten befristete Ausnahmeregelungen – sie dürfen wie gewohnt öffnen. Die Sperrzeiten gelten im Bereich von der Bauamtsgasse westlich bis zur Jakobsgasse östlich. Im Norden wird das Gebiet vom Neckar und im Süden von der Plöck, der Seminar-, Karl- und Zwingerstraße begrenzt. Mit dem Urteil endet ein seit 2018 andauernder (Rechts-)Streit. Außerhalb der neuen Sperrzone gelten weiterhin die gesetzlichen Landessperrzeiten: drei Uhr unter der Woche und fünf Uhr am Wochenende.

Doch für wie sinnvoll werden die Sperrzeiten gehalten? Eine junge Anwohnerin in der Unteren berichtet, dass die Lautstärke je nach Zimmerlage stark variiere. In Zimmern, die zur Unteren Straße ausgerichtet sind, sei durch die neuen Sperrzeiten bereits eine Lärmreduktion zu später Stunde spürbar. Dafür werde es jetzt früher lauter. Barbetreiber:innen aus der Sperrzone sehen sich jedoch in ihrer Existenz bedroht. Immerhin fallen nicht nur ihre oft umsatzreichsten Stunden weg, sondern das gesamte Abendbild Heidelbergs verändert sich. Zwar seien Stammkund:innen auch gerne mal bereit, früher vorbeizukommen, aber die meisten sehen sich dann doch nach Alternativen um. Lange hatte man auf die Kompromissbereitschaft beider Parteien gehofft und mit Initiativen wie „Deine Party, Mein Schlaf“ die Feiernden zur Rücksichtnahme aufgerufen.

Nun hoffen Barbetreiber:innen, dass sich mit den Nächten ein neuer Rhythmus einspielt. Die Türsteher vor den Lokalitäten – ein Schrank neben dem anderen – äußern ihren Frust. Einer befürchtet, dass die Party nicht schon um 1:00 Uhr mit Robbie Williams endet, sondern mit Späti-Versorgung auf die Straße verlegt wird. Die Türsteher seien dann allesamt nach Hause gegangen, zurück blieben feierfreudige Student:innen und als nächste Instanz die Polizei – ,,Randale vorprogrammiert“. Das Urteil empfinde er deshalb als „hirnlos“. Ein Besucher aus Mannheim findet die neuen Sperrzeiten „erschütternd“. Früher habe sich das Nachtleben breiter auf Heidelberg erstreckt, nun bündele sich der Lärm und Suff auf der Unteren. Das Problem liege für ihn jedoch bei seiner eigenen ,,Boomer“-Generation: bei denen, die früher selbst bis spät in die Nacht unterwegs waren und heute ihre Ruhe einfordern.

Die Untere eigne sich nur noch für ,,einen ruhigen Abend“, meint ein Student. Ob sich ein Besuch der Kneipenstraße künftig überhaupt noch lohnt, werde er sich zweimal überlegen und bestätigt damit die Sorge der Barbetreiber:innen.

Ein Bruchteil der Student:innen zeigt sich von den Sperrzeiten unbeeindruckt: ,,Wir lernen und feiern nicht.“ Die Mehrheit ist jedoch frustriert, vor allem in einer Unistadt gehöre das Partyleben dazu. Für viele dient die Untere besonders als Ausgleich zum Lern-Alltag. Sie ist daher ein zentraler Aspekt ihres Lebens in Heidelberg. Einige sehen die Diskussion als noch nicht beendet und hoffen mit Kompromissbereitschaft auf eine Studi-freundlichere Lösung. Auch wenn die Meinungen auseinandergehen, zeigen alle Befragten ein gewisses Verständnis für den Wunsch nach Nachtruhe – gleichzeitig wisse man aber, worauf man sich beim Einzug in das Hauptzentrum des Heidelberger Nachtlebens einlasse.

Die neuen Sperrzeiten betreffen uns alle. Doch wohin mit den Säufer:innen? Wird die Untere nun früher voll oder füllen sich Alternativen, wie die Villa Nachttanz, Grün&Gold und die Halle02? Für viele heißt es am Ende dann doch: „Auf nach Mannheim!“

von Fernando Oliveira, Charlotte Kuschel, Eric Klimmer und Lara Husemann