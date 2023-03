Siegel: Um Adipositas und Übergewicht in der Bevölkerung zu reduzieren, gibt es zwei Ansätze: die Verhaltensprävention, also die Aufklärung und Motivation, und die Verhältnisprävention, also das Verändern der Umwelt. Drei Viertel aller Lebensmittel auf dem deutschen Markt enthalten Zucker, versteckt hinter fünfzig verschiedenen Bezeichnungen. Ein Normalbürger kann da keine informierte Entscheidung treffen. Es kann nicht Geschäftsmodell der Lebensmittelindustrie sein, Produkte zu vermarkten, die übergewichtig und krank machen. Damit sich dies ändert, muss die Gesellschaft Rahmenbedingungen für die Lebensmittelindustrie schaffen. Wir brauchen neben verhaltenspräventiven Maßnahmen vor allem verhältnispräventive Maßnahmen, wie eine Verteuerung von zuckerhaltigen Lebensmitteln. Freiwillige Vereinbarungen mit der Industrie haben kaum Wirkung gezeigt, also muss der Staat eingreifen.