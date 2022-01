PRO

Daniela Dittler

Ernährungsberaterin in Heidelberg

Ja, die Mensa sollte vegan werden. Eine vegane Ernährung ist eine gesündere Ernährung, vorausgesetzt jedoch, man kennt sich aus und informiert sich, zum Beispiel durch eine Beratung.

Abgesehen von dem gesundheitlichen Aspekt, der mir als Ernährungsberaterin besonders wichtig ist, sprechen auch ganz klar ethische und ökologische Aspekte für eine vegane Ernährungsform.

Die Ernährung derart umzustellen ist kein einfacher Weg. Jedoch ist es ein Weg, den wir als Gesellschaft für eine nachhaltige Umwelt und gute menschliche Gesundheit langfristig gehen müssen.

Öffentliche Einrichtungen, wie eine Mensa, wo geballtes Wissen aufeinandertrifft, sollten dabei mit gutem Beispiel vorausgehen

These 1: Tierische Produkte stellen einen wichtigen Teil einer ausgewogenen Ernährung dar.

Bedingt durch die Haltung der Tiere heutzutage nicht mehr! Durch Massentierhaltung und Züchtung enthalten tierische Produkte Medikamente und ein verändertes Fettsäureverhältnis. Neuere Studien zeigen, dass rotes Fleisch sogar darmkrebsfördernd sein kann. Eine pflanzenreiche Ernährung wirkt sich positiv auf unsere Darmflora aus Jedoch ist darauf zu achten, wichtige Stoffe wie Omega-3-Fettsäuren, Jod oder Eiweiß, in ausreichenden Mengen über pflanzliche Kost oder durch Ersatzpräparate wie beispielsweise für Vitamin B12 aufzunehmen. Dafür ist es wichtig, sich mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen. Doch vor dieser Herausforderung stehen nicht nur Veganer, denn auch in tierischen Produkten sind, aufgrund der veränderten Haltungsform, heute kaum noch diese Nährstoffe enthalten. Eine wichtige Quelle dafür werden in Zukunft Zuchtalgen darstellen.

These 2: Der Konsum tierischer Lebensmittel ist heutzutage ethisch nicht mehr zu rechtfertigen. Eine studentische Mensa sollte dies Werte vertreten.

Aus ethischer Sicht ist der Verzehr von tierischen Produkten ganz klar nicht mehr zu rechtfertigen. So wie wir Tiere halten, auch bei Lebensmitteln mit einem Bio-Siegel, kann man nicht von einer artgerechten und mit dem Tierwohl zu vereinbarenden Haltungsform sprechen, ganz im Gegenteil, es ist Tierquälerei.

Außerdem ist es nicht nachhaltig und es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Wir füttern unsere Tiere mit pflanzlicher Nahrung, wie Soja, die vielleicht anderen Menschen helfen würde zu überleben, nur damit wir am Ende unser Steak auf dem Teller haben. Das ist eine Verschwendung von Ressourcen!

These 3: Jeder soll selbst entscheiden dürfen, was auf seinen Teller kommt.

Wenn wir von einer veganen Mensa sprechen, betrifft dies eine Mahlzeit am Tag. Zu Hause kann jeder wieder selbst nach eigenem Wissen und Gewissen sein Essen zubereiten.

Sollten wir ein gutes, gesundes und nachhaltiges Essen, das uns durch eine Mensa zur Verfügung gestellt werden könnte, nicht vielmehr als Chance sehen? Als Chance unsere Gewohnheit zu durchbrechen, tagtäglich tierische Produkte aufzunehmen.

Viele verwechseln Gewohnheit mit Freiheit. Doch die Zeit ist nicht mehr die, in der wir so weitermachen können und eine studentische Mensa, in der fortschrittliche junge Menschen zusammenkommen, sollte erste Schritte in die richtige Richtung einleiten.

CONTRA

Ina Jungbluth

Referentin Tierhaltung des Bauernverbandes Baden-Württember

Seit einigen Jahren führen wir eine Diskussion über Ernährung in der Gesellschaft. Dies ist absolut richtig und wichtig, auch um das Bewusstsein und die Wertschätzung für Lebensmittel wieder zu erhöhen. Menschen, die sich mit ihrer Ernährung beschäftigen, befassen sich automatisch auch mit deren Produktion. Dabei vergessen wird oftmals der Zusammenhang zwischen Kreisläufen der pflanzlichen und der tierischen Produktion. Betrachtet man biologische Kreisläufe im Ganzen und die Physiologie des menschlichen Körpers, kann eine Ernährung ohne tierische Lebensmittel nicht zielführend sein. Auch der Blick über die europäischen Grenzen und die Verteilung nutzbarer Ackerflächen für die Produktion von essbaren Pflanzen, lässt eine Forderung nach einer veganen Ernährung nicht zu.

These 1: Tierische Produkte stellen einen wichtigen Teil einer ausgewogenen Ernährung dar.

Eine ausgewogene und ausgeglichene Ernährung ist für die Versorgung des menschlichen Körpers mit den benötigten Nährstoffen notwendig. Dazu gehören auch tierische Lebensmittel, sie liefern Proteine, Vitamine, Eisen, Zink und vieles mehr. Aus wissenschaftlicher Sicht wird diese These unterstützt.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE), die basierend auf wissenschaftlichen Bewertungen Ernährungsempfehlungen gibt, kann hierzu als guter Anhaltspunkt genommen werden.

Eine ausgewogene Menge an Milchprodukten, Eiern, Fisch und Fleisch wird als Teil der vollwertigen Ernährung gesehen.

Eine Ernährung ausschließlich mit pflanzlichen Produkten ist keine ausgewogene Ernährung, das gilt natürlich auch für eine einseitige Ernährung mit tierischen Produkten.

These 2: Der Konsum tierischer Lebensmittel ist heutzutage ethisch nicht mehr zu rechtfertigen. Eine studentische Mensa sollte dies Werte vertreten.

Von einer Getreidepflanze kann nur ein kleiner Teil von uns über Nahrung verwertet werden. Nebenprodukte und Reststoffe, die immer anfallen, können als Tierfutter verwendet werden. Durch die tierische Veredlung kann die Pflanze nahezu vollständig genutzt werden.

Des Weiteren haben wir in Deutschland viele Gebiete (und weltweit noch mehr), die nur von Tieren nutzbar sind, da dort aufgrund der geographischen Lage oder der unzureichenden Bodenqualität nichts angebaut werden kann. Diese These muss in einem komplizierten Gesamtkomplex betrachtet werden. So ist es nicht vertretbar, Nahrungsmittelpotenziale nicht auszuschöpfen

These 3: Jeder soll selbst entscheiden dürfen, was auf seinen Teller kommt.

Durch die in der ersten These beschriebenen Empfehlung einer ausgewogenen und ganzheitlichen Ernährung, zu welcher tierische Produkte dazugehören, sollte jeder die Möglichkeit haben sich dementsprechend zu ernähren. Es sollte jedem freigestellt sein, wann und in welcher Form er benötigte Nährstoffe zu sich nimmt, um eine gesunde Ernährung umsetzen zu können. Gerade eine studentische Mensa, die sehr viele unterschiedliche Personengruppen versorgt und somit auch eine gewisse Verantwortung trägt, sollte hierzu einen Beitrag leisten, indem ein gesundes und vielfältiges Essensangebot bereitgestellt wird. Die Entscheidung, was für den einzelnen gesund ist, sollte dann in der eigenen Verantwortung der Person liegen.

Meinung von Studierenden

Jan, 22, Medizin: „Ja, ich find’s geil! Dann können alle von allem essen. Und zu Hause kann sowieso wieder jeder essen, was er will. “

Jasmin, 22, Lehramt Sekundarstufe 1: „An sich würde ich es cool finden. Ich traue nur der Mensa nicht zu, gut vegan zu kochen. Und ist es im Budget drinnen?“

Leon, 19, Physik: „Äh, ne. Ich finde es gut, wenn es höhere Tierhaltungsstufen gibt, aber ich will nicht auf Fleisch verzichten. Sonst hol‘ ich mir halt nen Döner!“

Studierendenwerk:

„Bereits mehr als 80 Prozent unseres Angebots in der Zeughausmensa und der Zentralmensa ist vegetarisch, rund die Hälfte davon vegan. Das Studierendenwerk kann allerdings nur so nachhaltig und tierwohlorientiert sein, wie es unsere Studierenden auch mittragen.“