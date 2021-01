Selbstzufriedenheit steht am Ende eines langen Weges — ist einer meiner ersten Gedanken zu dieser Frage. Ich habe Ziele, die ich in meinem Leben erreichen will und auf die ich kontinuierlich hinarbeite. Angenommen ich komme eines Tages an diesem Ziel an: Ich würde mich freuen, zufrieden sein, und stolz. Aber ist damit die vollkommene Selbstzufriedenheit erreicht oder kommt noch mehr? Und wie ist es auf dem Weg dahin? Kann ich auf ihm zufrieden sein, ohne vollkommene Selbstzufriedenheit zu erreichen?

Um mir diese Fragen zu beantworten, versuche ich erst mal herauszufinden, was Selbstzufriedenheit für mich bedeutet. Ich glaube, mit mir selbst zufrieden bin ich, wenn ich keine Zweifel oder Änderungswünsche mehr habe. In diesem Zustand möchte ich so bleiben wie ich bin. Ich frage mich, ob es Studierende in meinem Umfeld gibt, die das denken? Denn wenn ich darüber nachdenke, was ich an mir ändern würde, fallen mir endlos viele Dinge ein. Manche davon halte ich für unerreichbar, zum Beispiel, wenn ich mir vornehme geduldig zu sein. Daran müsste ich immer arbeiten, in manchen Situationen mehr in anderen weniger – ein Ende gäbe es allerdings nicht.

Hier schließt sich der Kreis und ich bin wieder am Anfang meines Gedankenexperiments: Absolute Selbstzufriedenheit gibt es erst, wenn ich meine Ziele erreicht habe. Und das scheint unmöglich zu sein. Nicht umsonst heißt es: „Die Veränderung ist die einzige Konstante im Leben“ — es geht immer höher, schneller, weiter. Meiner Meinung nach kann man den Zustand der vollkommenen Selbstzufriedenheit nie erreichen. Wirklich vollkommene Dinge sind mir in meinem Leben generell noch nicht begegnet.

Zuletzt fällt mir auf, dass mir diese Lebenseinstellung nicht gefällt. Mein Leben wäre dann ein Hinterherjagen von Zielen — ohne jemals anzukommen. Das bedeutet aber nicht, dass ich die ganze Zeit unzufrieden und unglücklich bin, denn Selbstzufriedenheit ist nicht gleich Glücklichsein. Für mich ist der Weg zu meinen Zielen nicht anstrengend und trist. Im Gegenteil: Ich kann währenddessen glücklich sein, Spaß haben und Dinge, die ich schon erreicht habe, wertschätzen. Damit komme ich dem Gefühl der Selbstzufriedenheit schon sehr nahe. Dazu kommt, dass ich an meinen Aufgaben wachse, was mich ebenfalls bereichert. Vielleicht sogar mehr als Selbstzufriedenheit es könnte.

von Michelle Sieburg

