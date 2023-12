Wie schmeckt die Heidelberger Café-Kultur? Zwischen Vintage-Couches und Matcha Lattes

Wer sich gerne mit Laptop und Chai Latte bewaffnet in ein gemütliches Vintage-Sofa setzt, ist im Mildner’s richtig. Es gibt Steckdosen und Wlan, aber leider oft zu wenig Plätze. So ist das eben bei In-Cafés. Wir sagen: zu Recht!

Preise: 3/5 – Auswahl 4/5 – Gemütlichkeit 4/5 – Coolness & Kultigkeit 5/5 – Touri-Hipster-Ratio 4/5 – Kaffee 3/5

Das kleine Café Panno in den Gassen der Heidelberger Altstadt bietet den besten Kaffee der Stadt. Zwar sind die Stühle nicht die bequemsten, aber das Ambiente ist besonders. Leider lässt man hier ordentlich Geld, aber es lohnt sich.

Preise: 2/5 – Auswahl 5/5 – Gemütlichkeit 3/5 – Coolness & Kultigkeit 4/5 – Touri-Hipster-Ratio 5/5 – Kaffee 5/5

Das P11 ist definitiv die Sojamilch unter den Heidelberger Hipster-Cafés: Man nimmt sie, wenn es keine Hafermilch gibt, und dann schmeckt Sojamilch auch ganz okay. Auch wenn es bessere Alternativen gibt, hat sie eine solide Fanbase. So auch hier: Der Laden ist fast immer proppenvoll. Warum, kann sich von uns niemand so richtig erklären.

Preise: 3/5 – Auswahl 4/5 – Gemütlichkeit 2/5 – Coolness & Kultigkeit 2/5 – Touri-Hipster-Ratio 3/5 – Kaffee 3/5

Wer sich in seinem Trendbewusstsein validiert fühlt, wenn er oder sie 20 Minuten für einen Tisch anstehen muss, ist im Nomad gut aufgehoben. Was dort serviert wird, ist nicht nur lecker und gesund, sondern auch sehr instagrammable. Man sollte aber damit rechnen, mit einem leeren Portemonnaie herauszugehen.

Preise: 2/5 – Auswahl 3/5 – Gemütlichkeit 3/5 – Coolness & Kultigkeit 3/5 – Touri-Hipster-Ratio 3/5 – Kaffee 4/5

Die Nachbarschaft in der Märzgasse scheint die Urgroßmutter der Heidelberger Hipster-Cafés zu sein. Die verschiedenen schicken Läden in der Straße, die alle unterschiedliche Namen haben und gemeinsam die „Nachbarschaft“ genannt werden, haben definitiv Kultstatus. Schade nur, dass man ein Vermögen ausgeben muss, um dort einen Kaffee zu trinken.

Preise: 2/5 – Auswahl 4/5 – Gemütlichkeit 5/5 – Coolness & Kultigkeit 5/5 – Touri-Hipster-Ratio 3/5 – Kaffee 4/5

Von Josefine Nord und Louise Kluge