Bei einem Polizeieinsatz in Mannheim kam es am 2. Mai 2022 zu einem Todesfall. Ein 47-jähriger Mann brach bei einem Polizeieinsatz mit zwei Polizisten zusammen und starb. Die Staatsanwaltschaft Mannheim gab nun in einer Pressemeldung bekannt, dass er nicht eines natürlichen Todes starb.

Der Mann starb laut Staatsanwaltschaft sowohl wegen der Fixierung als auch an Blutungen in den oberen Atemwegen, durch die er erstickte. Rund 70 Zeug*innen und 120 Videos sollen in die Ermittlungen eingeflossen sein. Die Ermittlungen seien allerdings noch nicht abgeschlossen.

Das Opfer war im Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim in Behandlung, ehe er von dort aus floh. In einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg heißt es noch am Tag des Vorfalls: „Im Verlauf des Einsatzgeschehens wurde durch die Beamten, da der 47-Jährige Widerstand geleistet haben soll, unmittelbarer Zwang angewandt.” Während des Vorfalls musste er reanimiert werden, starb jedoch später im Krankenhaus.

Von Mai Saito