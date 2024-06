HD+ im Abo: Leben unter Ratten!

Egal ob in der Altstadt oder im Feld, willkommen in der Rattenwelt. Ratten findest du überall dort, wo auch Studis residieren, und ja – Ratten sind ebenso nachtaktiv. Wenn du dich also demnächst mal wieder nachts auf dem Heimweg befindest, hier ein gut gemeinter Rat: Vielleicht zur Abwechslung nicht so genau auf den Weg schauen, denn spätestens am Bismarckplatz begegnet man der ersten Kolonie. Egal wohin dein Nachhauseweg dich führt, sei gewiss, diese Strecke hat bisher sicher nicht nur eine Ratte zurückgelegt. Mit viel Glück hast du vor deinem nächtlichen Ausflug Keller- und Erdgeschossfenster geschlossen, sonst könntest du bald eine Ratte auf deinem Schreibtisch oder im Waschraum wiederfinden. Es gibt verschiedene Es(s)kalationsstufen von Ratten auf Schreibtischen: Ratten, die ein Faible für Auf-Schreibtischen-Chillen haben, und Ratten, die dabei noch das letzte Maoam verputzen. Dabei soll es in Heidelberg sogar Wohngemeinschaften geben, die man sich mit Ratten und Rattenfallen teilt, und Mietverträge, in denen auf die sich im Waschraum sichtlich heimelige und wohl schon einige Semester hausende Ratte hingewiesen wird. Leider sind diese Ratten keineswegs so wie Ratatouille – wobei ich mich echt frage, welche großartigen Tipps man für Pesto Pasta braucht. Ratten sind Ungeziefer, verbreiten Krankheiten und durchwühlen den Müll. Wie geht man damit um? Ratten sollte man melden. Die schnellere, unbürokratischere Lösung à la FDP wären Giftköder.

Die Abneigung gegenüber Ratten ist nachvollziehbar, Giftköder, die wie in der Altstadt zur Sperrung des Providenzparkes führen, Haustiere und vor allem Hunde gefährden, allerdings nicht. Lebendfallen sind bei der Menge an Ratten ineffektiv, außer wir finden eine Menge Biolog:innen, die gerne mal die größeren Verwandten von Mäusen sezieren wollen. Die können uns dann sicher auch die Unterschiede zwischen Pazifischen Ratten, Affenschwanzratten und Weihnachtsinsel-Ratten erklären. Trotz fehlender Rattenvielfalt in Deutschland, kommen immerhin auf eine:n Einwohner:in drei bis vier Exemplare.

Von Sonja Drick