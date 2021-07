„Wir haben sehr viele Anrufe von Anwohnern erhalten, die besorgt, aber auch wütend über die mehrmals vorkommenden Ausschreitungen auf der Neckarwiese sind“, sagt Tim Herre, stellvertretender Amtsleiter für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Heidelberg. „Sie verlangen deshalb unter anderem ein Durchfahr- und Parkverbot in der Uferstraße, teilweise auch generelle Aufenthaltsverbote, Grill- und Bluetooth-Box-Verbot“. Die Verbote, die von den Anwohner:innen gefordert werden, würden sich auf bestimmte Uhrzeiten am Wochen- ende beschränken.

Seit den Ausschreitungen am Pfingstwochenende gilt bis zum 12. Juli eine allgemeine Befristung, die ein Aufenthaltsverbot ab 24 Uhr, ein Alkoholverkaufsverbot von 23 bis sechs Uhr und ein Alkoholkonsumverbot ab 24 Uhr vorsieht.

Im letzten Monat wurden vemehrt Polizeistreifen eingesetzt, genauso Polizeipferde. Das Polizeipräsidium Mannheim begründet das ähnlich wie Herre: „Mit den Ausschreitungen auf der Heidelberger Neckarwiese am Pfingstwochenende haben wir noch einmal eine deutliche Zuspitzung der Sicherheitslage an der Neckarwiese erfahren“, schreiben es auf Anfrage des ruprecht. „Zusätzliche Polizeikräfte [handeln] brennpunktorientiert, vornehmlich […] am Wochenende“. Ziel sei es, „schnell gegen einzelne Krawallmacher vorzugehen, die die Sicherheit friedlich Feiernder gefährden oder gar Straftaten begehen.“