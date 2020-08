Amarachi Igboegwu ist Bildungswissenschaftlerin mit dem Fokus auf Diversität und Inklusion. Aufgewachsen ist sie in Nigeria und den USA, gearbeitet hat sie jedoch auch in Japan, Schweden, Frankreich und dem Kongo. Im Moment ist sie Mitarbeiterin des Norwegian Refugee Council und arbeitet als Doktorandin am Institut für Bildungswissenschaften der Universität Heidelberg. Sie forscht an Unterrichtsmethoden für von Minderheiten dominierte Grundschulen. Zudem setzt sie sich als Aktivistin gegen Rassismus ein und hielt unter anderem auf der Silent Demo in Mannheim eine Rede.

Haben Sie im Rahmen ihrer Arbeit als Dozentin in Heidelberg Erfahrungen mit insti- tutionellem oder allgemeinem Rassismus an der Universität gemacht?

In den Kursen, die ich unterrichtet habe, ging es darum, Lehrerinnen und Lehrer bewusst auf das Lehren in kulturell diversen Klassen vorzubereiten. Ich hatte das Gefühl, dass der selbstkritische Aspekt beim Unterrichten oft übersehen wird. Es ist eine Herausforderung, sich seiner Privilegien und Macht beim Lehren bewusst zu werden, besonders beim Unterrichten von PoC (People of Color, Anm. d. Red.).

In meinen Kursen habe ich da eine bestimmte Befangenheit bemerkt. Wenn ich beispielsweise darüber sprach, mit Equity zu unterrichten, also Rücksicht auf die Benachteiligung mancher Kinder zu nehmen, bin ich auf Unverständnis gestoßen. Die Studierenden dachten, wenn man Benachteiligte unterstützt, bevorzugt man sie automatisch. Diese Idee von Farbenblindheit ist institutionalisierter Rassismus. Man behandelt alle gleich, ohne auf ihren Hintergrund zu achten. Dabei bevorzugt man allerdings automatisch diejenigen, die ohnehin schon von einem höheren Level aus starten. Man privilegiert also die, die in das Narrativ passen. Wenn man Unterschiede nicht bemerkt und in die Vorbereitung des Unterrichts mit einbezieht, wertet man eine bestimmte Art von Schülern auf und eine andere ab. Vielen PoC wird zudem am Ende der Grundschullaufbahn gesagt, dass sie nicht schlau genug für das Gymnasium sind. Welches Narrativ bildest du damit in ihrem Kopf? Also ja, es gibt institutionalisierten Rassismus im Bildungssystem.

Es fehlt außerdem an Repräsentation in Schule und Universität. Man muss sich fragen, warum das so ist. Es ist einfach, Leute einzustellen, die denselben Hintergrund haben wie man selbst. In unseren Köpfen haben wir eine bestimmte Vorstellung von Intelligenz und möchten diese in anderen wiederfinden. Das ist der Grund, warum meine Arbeit so wichtig ist: Um zu zeigen, dass es viele Formen von Intelligenz gibt. Wir müssen uns auf Equity konzentrieren und das bedeutet, Fragen zu stellen über den Lehrplan, das Kollegium und unsere Vorstellung von Intelligenz. Unterrichten ist nicht neutral, es ist ein politischer Akt.

Wie reagieren Ihre Studierenden darauf, wenn Sie sie mit ihren unterbewussten Vorurteilen konfrontieren?

In meinem Kurs sprachen wir über rassistische Machtstrukturen und manche reagierten allergisch, wenn ich über die dominante Kultur spreche. Am Ende des Semesters schrieb mir eine Studentin. Sie fühlte sich angegriffen, weil ich vom Weiß-Sein als die dominante Kultur sprach. Auch das geht auf die Idee von Farbenblindheit zurück. Euch wird beigebracht, dass alle gleich sind und das stimmt, unter dem Gesetz sind wir gleich, aber wir kommen unterschiedlich in den Klassenraum. Dabei ist das Schulsystem ein Ort, an dem Herkunft eigentlich keine Rolle spielen sollte. In Wirklichkeit verstärkt es aber die Trennung.

Wie sieht die Segregation in Heidelberg aus? Wie spiegelt sie sich an den Schulen wider?

Es reicht schon aus, den Aufbau der Stadt etwas näher zu betrachten. Studierende, die beispielsweise in Bergheim wohnen, kommen meist aus Familien der mittleren oder oberen Schicht. Bei Wohnorten wie Emmertsgrund ist das nicht so.

Ein ähnliches Problem sieht man, wenn man an ein beliebiges Gymnasium geht und fast nur Weiße Schüler zu Gesicht bekommt. Nicht-Weiße Schüler fallen da auf, sind komisch. Auf diese Weise wird sowohl nicht-Weißen Kindern als auch Lehrern zu verstehen gegeben, dass sie nicht auf das Gymnasium gehören. Eine Frage an euch: Von wie vielen PoC wurdet ihr auf euren Schulen unterrichtet?