Mit unserer Ratgeber-Kolumne „Dr. Ruprechts Sprechstunde“ bekommst du gut gemeinten (wenn auch nicht unbedingt guten) Rat für deine Herzensangelegenheiten. Du möchtest deine Situation mit uns teilen? Schick uns deine Geschichte per Instagram oder an post[at]ruprecht.de!

Lieber Dr. Ruprecht,

seit einiger Zeit habe ich einen Crush. Er hat anfangs auch Interesse gezeigt, aber dann nicht mehr. Ich hatte die Hoffnung fast aufgegeben, als wir eines Abends mit Freunden ausgingen und es bei mir im Bett endete… Seitdem bin ich mir unsicher über meine Gefühle: Ich bin nicht mehr aufgeregt wie davor und weiß nicht, ob es nicht doch nur der anfängliche Nervenkitzel war. Wir haben seit dem ONS nicht mehr geredet und jetzt frage ich mich: Soll ich es weiter mit ihm versuchen oder es sein lassen?

Mit freundlichen Grüßen,

Mechthild, 21, babylonische Archäologie

Liebe Mechthild, in der Ehe gilt: Liebe vergeht, Hektar besteht. In der Welt der One-Night-Stands steht man aber mit leeren Händen da, wenn die Liebe vergeht. Verliebt sein ist aufregend. In der Fantasie kann man auf der Alten Brücke Händchen halten und den Schlüssel für das Schloss mit den gemeinsamen Initialien für immer im Neckar versinken lassen. Vielleicht sitzt man beim Italiener vor demselben Teller Spaghetti, gabelt vielleicht sogar dieselbe Nudel auf und merkt es erst, wenn sich die Lippen treffen – und das alles, ohne die andere Person wirklich zu kennen.

Das böse Erwachen auf der kleineren Seite des Bettes folgt meist bei einem Zusammentreffen mit der Realität. Wenn sich herausstellt, dass er seine Zähne mit selbstgemachter Zahnpasta putzt oder Markus Söder auf Instagram folgt. Oder sind es doch vielleicht so tolle Selbsthilfeseiten, à la „How To Be a True Alpha“? Wichtig ist: Ein komplizierter Fall wie deiner kann schnell zur emotionalen Achterbahnfahrt werden. Um dabei kein Schleudertrauma zu bekommen, muss man oft den Kopf ausschalten und die Fahrt genießen.

Leichter gesagt als getan. Auf das eigene Bauchgefühl zu hören, ist aber leider oft die einzige Option. Der Auszug aus dem Luftschloss im siebten Himmel ist unangenehm. Hattest du dir doch schon genau vorgestellt, wie euer erstes gemeinsames Kind aussehen wird? Wenn aber die Verliebtheit tatsächlich weg ist, nützt es nichts, an Fantasien festzuhalten. Selbst wenn er deine Gefühle erwidert, scheint es dafür ja zu spät zu sein. Ich sage: Es gibt viele Fische im Neckar und du hast einen verdient, der mehr tut als nur vögeln!

Herzlich, Dr. Ruprecht