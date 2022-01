Franziska Brantner, Politikerin der Grünen, hat bei der Bundestagswahl 2021 das Direktmandat ihres Wahlkreises gewonnen: Heidelberg. Auf ihrer Internetseite verspricht sie, alles für ihren Wahlkreis zu geben.

Die Grüne Jugend wünscht sich für die Studierenden vor allem eines: Repräsentation. Das bedeutet eine bessere Vertretung in der Kommunalpolitik und dass ihre Anliegen besser gehört werden. Generell brauche es mehr Verständnis für junge Heidelberger:innen und ihre Bedürfnisse. Es gebe beispielsweise kaum Räume, in denen kein Konsum erwartet werde. Es müssten Alternativen geschaffen werden, anstatt Probleme durch Verbote nur zu verschieben.

Zudem werde eine flächendeckendere finanzielle Unterstützung für Studierende benötigt, etwa durch eine Grundsicherung. Für ganz Heidelberg werde zudem ein Ausbau der Fahrradinfrastruktur und des ÖPNVs gewünscht. Davon würden nicht zuletzt die Student:innen profitieren. Auch das Angebot im Bereich der mentalen Gesundheit müsse ausgeweitet werden.

Nicht alle diese Wünsche und Forderungen fallen in den Aufgaben- und Verantwortungsbereich Franziska Brantners. Wie Studierende kommunalpolitisch wahrgenommen werden, hängt vor allem vom Gemeinderat ab, genauso wie konkrete Projekte zur Infrastruktur. Die Fördergelder dafür laufen aber über den Bundestag. Gerade für die Verbesserung der finanziellen Unterstützung im Studium will Franziska Brantner sorgen.

Heidelbergs grüne Abgeordnete will sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten und in Zusammenarbeit mit der Grünen Jugend für das Leben an der Universität und den studentischen Alltag einsetzen.