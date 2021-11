Die Corona-Fälle in Baden-Württemberg und in ganz Deutschland nehmen wieder zu. Laut dem Gesundheitsministerium in Stuttgart lag die 7-Tage Inzidenz der mit Covid-19 infizierten Patienten in Baden-Württemberg am Samstag den 27.11.2021 bei einem Wert von 514,7.

In der Stadt Heidelberg gilt seit Mittwoch dem 24. November 2021 die am 23. November veröffentlichte Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Das Land hat am Mittwoch den 23.11.2021 die Corona-Warnstufe II durch eine 2Gplus-Regel erweitert. In der Alarmstufe II gilt nun nicht mehr die 3G-Regel, sondern die 2G-Regel. Für nicht geimpfte oder nicht genesene Personen wird in vielen Bereichen ein Teilnahme- und Zutrittsverbot (2G) erlassen. Zusätzlich müssen geimpfte und genesene Personen in einigen Bereichen auch einen negativen Testnachweis vorlegen (2Gplus).

Die Universität Heidelberg sieht trotzdem vor, das Wintersemester in Präsens durchzuführen. Die verschiedenen Fakultäten der Universität Heidelberg ermöglichen seit Beginn des Wintersemesters die Lehre im Hybrid-Format. Dadurch wird es allen Studierenden ermöglicht, entweder digital oder in Person an großen (Lehr-)Veranstaltungen teilzunehmen.

Auch bei der erhöhten, sogenannten Warnstufe sind seitens der Uni derzeit „keine weiteren Einschränkungen des Studienbetriebs, des Forschungs- oder des administrativen Dienstbetriebs vorgesehen“, so der Newsroom der Universität. Ab dem 29.11 soll für Studierende, die (noch) keinen gültigen 2G-Nachweis vorweisen können, eine direkte (Präsenz-) Teilnahme nicht mehr möglich sein.

Zur Überprüfung der Landesverordnung, wie die Einhaltung der bisherigen 3G-Regel, setzte die Universität bis jetzt auf eine stichprobenartige Kontrolle vor den Lehrveranstaltungen.

Doch wie effizient verliefen diese Kontrollen bis jetzt?

Studierender verschiedener Fakultäten berichten, dass solche Zulassungskontrollen bei Vorlesungen bisher nur selten durchgeführt wurden.

Das Personal der Universitätsbibliothek gibt dahingehend jedoch Entwarnung. Die Bibliothek setzte ebenfalls seit der Wiedereröffnung letztes Semester auf eine 3-G Regel.

„Es kommen maximal 2-3 Leute mit einem Test in die Bib. Ungenesen, Ungeimpft ist mittlerweile niemand mehr“,

sagt eine Mitarbeiterin der Universitätsbibliothek. Kurz nach Einführung der 3G-Regel, kam es des Öfteren dazu, dass Studierende ihren Nachweis vergessen haben. Allerdings wurde dies dann durch einen kostenlosen, Schnelltest nachgeholt. Vorfälle, bei denen sich Personen geweigert haben, der 3G-Regel nachzukommen, sind in dem Bibliothekspersonal nicht bekannt.

Aufgrund dieser Informationen und einer Umfrage zum Impfstatus zu Beginn des Wintersemesters kann die Universität davon ausgehen, dass die große Mehrzahl der Student:innen die neuen 2G-Anforderungen erfüllt. Auch ohne strikte Kontrollen.