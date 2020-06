ein loch

jeden tag die neue qual

altbekannt keine wahl

haben

immer nur gewohnheit

es sind die gleichen frühstücksflocken

jeden morgen im bett

es sind die gleichen schmerzen

jeden morgen in der brust

ein loch im körper gefühlt

ein loch in jedem neuen tag

das zu füllen nie gelingt

merkmal

senkrecht an den wänden

wohnen die insekten

beobachten dich in jedem

falle und winkel

du wirkst wie ein lauwarmer kaffee

ohne erfolgsversprechen

Von Caro Katz

Caro Katz studiert soziale Arbeit. „Mit dem Schreiben hab ich irgendwann angefangen, weil das eine Art der Verarbeitung für mich ist, auf dem Papier. Dann bin ich nicht so alleine mit den Inhalten in mir und kann sie mit anderen teilen.“ Außerdem fällt es ihr die Kommunikation durch Stift und Papier leichter: „Schreiben ist meine Art mich mitzuteilen, vor allem bei Inhalten, die sonst kein Gehör finden würden“. Caro Katz hat bereits Texte auf down by berlin und mischen für Gratz geschrieben.