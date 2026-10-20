Das Referat wird durch eine Mitarbeiterin entlastet, außerdem wurden einige Prozesse automatisiert. Ausgaben können nun online eingesehen werden.

Es werden Schulungen für FinanzlerInnen aller Fachschaften angeboten und eine Eventplanungssprechstunde soll für große Projektplanungen angeboten werden, um Finanzen und Raumbuchungen zu besprechen. Am Namen soll noch gearbeitet werden.

Auch eine QSM-Schulung wird angeboten, Termine und weitere Infos finden sich auf der Stura-Webseite.

Auch das Finanzreferat sucht weitere motivierte Mitglieder.