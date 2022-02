Bürgermeisterwahl verschoben

Nach Protesten des Sturas verschiebt der Gemeinderat die Bürgermeisterwahlen in Heidelberg auf den 06. November. Da der ursprüngliche Termin in den Sommersemesterferien lag, befürchteten studentische Vertreter:innen eine niedrige Wahlbeteiligung unter den Studierenden. Durch eine Pressemitteilung und einen offenen Brief machte der Stura auf das Problem aufmerksam. Nun wird der Termin verschoben, um jungen Menschen die Teilnahme an der Wahl zu ermöglichen.

Von Julia Liebald

FZS fordert Solidarsemester

Die Bundesstudierendenvertretung (FZS) fordert für das laufende Wintersemester erneut ein bundesweites Solidarsemester. Durch die andauernde Pandemie und die wechselnden Regelungen sei ein normales Studium nicht möglich gewesen, außerdemhätten die Studierenden unter anhaltenden finanziellen und mentalen Belastungen gestanden. Ein Solidarsemester verlängert die Regelstudienzeit der Studierenden, was unter anderem über das Recht auf Bafög entscheidet.

Von Julia Liebald

Neuerungen beim Medizinertest

Erstmals im Jahr 2022 findet der Medizinertest zweimal statt: im Mai und im November. Die Möglichkeit, das Testergebnis bei einem Zweitversuch zu verbessern, ist aber nicht die einzige Neuerung: „Muster zuordnen“ ersetzt ab 2022 den Untertest „Konzentriertes und Sorgfältiges Arbeiten“. Wird der Test zweimal geschrieben, sind beide Ergebnisse gültig und es gibt die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welches für die Bewerbung genutzt werden soll. Der Medizinertest kann die Chancen auf einen Studienplatz also nur verbessern.

Von Helena Belting

Julia Liebald Julia Liebald studiert Geschichte und Germanistik und schreibt seit November 2020 für den ruprecht. Dabei interessiert sie sich besonders für das Zeitgeschehen in Heidelberg und weltweit, sowie für Aktuelles rund um die Hochschule. Seit dem Wintersemester 2021/22 leitet sie das Ressort Studentisches Leben (StuL).