Die Nike-Jacke meines Vaters ist das perfekte Beispiel für ein erfülltes Leben eines Kleidungsstückes: In den 80ern gekauft und ständig getragen, die 2000er im kühlen Kleiderschrank gechillt (und von meinem zehnjährigen Ich belächelt) und 2020 von mir adoptiert und mit Stolz getragen.

Second-Hand- und Vintage-Kleidung ist eine gute Alternative zu dem chaotischen Tempo unserer Konsumgesellschaft. Wenn ich mir den Laufsteg der Heidelberger Fashion-Week in der UB oder vor den Hipstercafés anschaue, bemerke ich, dass Vintage immer cooler wird. Es gab Zeiten da wurde man ausgelacht, wenn man mit einer Momjeans oder mit einem dieser Hüte, die eigentlich nur Angler tragen sollten, gesehen wurde. Diese Zeiten sind vorbei. Ironischerweise werde ich jetzt zwar nicht von meinen Millennium-Freunden ausgelacht, aber dafür von meinem Vater. Der findet es belustigend, dass ich seine Nike-Jacke trage, aber „ein bisschen stolz“ sei er auch. Stellt sich die Frage, wo man solche hippen Textilsenioren findenkann, und dazu noch in Heidelberg?

Meiner Meinung und meinem Geschmack nach hat Heidelberg bisher eine überschauliche Auswahl an Second Hand beziehungsweise Vintageshops, obwohl der Standort durch die vielen Studierenden ein hohes Potential bietet. In den letzten zwei Jahren habe ich dennoch einige Schätze im Raum Heidelberg finden können und eine Auswahl an den Vintage und Second-Hand Shoppingmöglichkeiten in Heidelberg zusammengestellt:

Vor Ort

FE Sho Room

Heugasse 2

$$$

Mein persönlicher Favorit, weil man hier stylische Unikate finden kann. Außerdem shoppen hier coole Leute – und ich.

l`Armadio

Czernyring 48

$$

Prinzipiell ist Potential da, aber ich würde den Laden eher meiner Tante empfehlen.

MyWay Secondhand

Bergheimer Str. 17

$$

Phoebe von der Serie Friends würde es hier lieben; ausgefallene Mode und eine super liebe Inhaberin.

Second Hand Laden

Friedrichstraße 5-9

$

Klein aber fein. Die gute Lage lädt dazu ein, auf dem Weg zur UB mal vorbeizuschauen.

Veranstaltungen

*Coronabedingt finden die meisten dieser Veranstaltungen momentan nicht statt. Sobald sie jedoch wieder stattfinden lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall.*

Flohmärkte

An Flohmärkten mangelt es in Heidelberg tatsächlich nicht. Die findet man vor Ort en masse: Auf Parkplätzen sowie im Marstall werden regelmäßig welche veranstaltet. Wo und wann erfahrt Ihr durch ein paar Klicks. Auf heidelberg.de werden die meisten Flohmärkte angekündigt, also einfach mal vorbeischauen.

Mädelsflohmarkt des DAI*

Das deutsch-amerikanische Institut organisiert alle paar Monate einen süßen Mädelsflohmarkt. Viele fashion-affine Mädels verkaufen hier den Inhalt ihres Kleiderschranks. Manche bieten sogar selbstgemachte Scrunchies oder andere Unikate an. Die Flohmärkte sind sehr beliebt, daher lohnt es sich pünktlich zu kommen, um die beste Auswahl zu haben. Weitere Infos rund um den Mädelsflohmarkt findet Ihr auf dai-heidelberg.de. *exklusiv für Frauen

Vinokilo

Ein cooles Event mit Vintage Kleidung zu Kilopreisen. Bei guter Musik und mit einem leckeren Getränk in der Hand könnt Ihr hier nach neuen beziehungsweise alten Schätzen suchen. Alle Infos zu diesen Events finden sich online auf vinokilo.com.

Online

Wie gut, dass es „zu diesen Zeiten“ auch online ein riesiges Angebot an Second-Hand / Vintageshops gibt. Hier eine kleine Auswahl:

Kleiderkreisel

Kleiderkreisel.de ist seit Jahren mein Favorit. Durch die gut-gewählte Filtersuche lässt sich hier schnell finden, was das Herz begehrt. Weltweit hat Kleiderkreisel mittlerweile über 25 Millionen Nutzer und bietet eine super Möglichkeit Kleidung schnell und einfach zu kaufen.

Vinokilo

Dieser Shop wurde oben schon erwähnt – auch online bietet vinokilo.com eine gute Auswahl. Die Preise sind zwar nicht „Flohmarkt-günstig“, aber dafür bekommt man für sein Geld einzigartige Kleidungsstücke mit absolutem Kult-Charakter.

Heartlight

Heartlight-vintage.com ist ein junges Mannheimer Startup, das schöne und auch klassische Vintage Mode verkauft. Wenn man hier etwas kauft, hat man auch gleich ein regionales Kleinunternehmen supported.

Von Michaela Großmann