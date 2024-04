Am späten Nachmittag des 15. April brannte neben dem Einkaufszentrum Carré am Bismarckplatz ein Müllcontainer. Das Feuer breitete sich zwischen den Fassaden umliegender Gebäude in der Poststraße und der Kurfürsten-Anlage aus. Die Rußspuren, die das Feuer hinterließ, sind an den Außenwänden deutlich zu erkennen. Das Polizeipräsidium Mannheim berichtet von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich an den Fassaden. Ebenfalls beschädigt wurde ein parkendes Auto. Verletzt wurde niemand.

Als das Feuer gegen 17:10 Uhr entdeckt wurde, konnte die Feuerwehr den Rauch und die Flammen schnell unter Kontrolle bekommen. Anwohner:innen sowie Besucher:innen des Carrés wurden derweil evakuiert. Es wurde verhindert, dass der Brand sich auf eine Tiefgarage ausweitet. Nach Belüftung durch die Feuerwehr konnte diese wieder rauchfrei genutzt werden.

Der Rauch des Feuers war über der Altstadt und anderen Stadtteilen zu sehen und sorgte für Unruhe. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Von Annika Bacdorf