Der bundesweite studentische Krisengipfel beschloss Forderungen, die insbesondere Studierende in Armut unterstützen sollen. Der Gipfel fordert unter anderem ein 1400-Euro-BAföG für alle Studierenden, kostenlose Bus- und Bahnfahrten und die Vergesellschaftung der Wohnungs- und Energiekonzerne. Diese Maßnahmen sollen der Armut unter Studierenden entgegenwirken, da laut des Gipfels die bisherigen Maßnahmen der Politik unzureichend seien. Der bundesweite studentische Krisengipfel traf sich am 27. September 2022 in Frankfurt (Main) und bestand aus elf Studierendenvertretungen, dem Bündnis „Lernfabriken …meutern!“ und dem freien zusammenschluss von student*innenschaften (fzs).

Von Mai Saito