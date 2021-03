Nein, Liebe macht nicht blind. Sie macht viel mehr! So (oder so ähnlich) hätte Max Ferdinand Scheler auf diese Frage geantwortet. Scheler war ein deutscher Philosoph, Soziologe und Anthropologe. Er wurde 1874 in München geboren und starb im Jahre 1928 in Frankfurt am Main. In der Zwischenzeit widmete sich Scheler verschiedensten Themen – darunter Krieg, Religion und der Liebe.

Liebe ist für Scheler mehr als eine dysfunktionale, rosarote Sehhilfe. Für den Münchner Philosophen führt sie nicht zu einem Herumirren in der weiten Welt. Liebe ist für Scheler die Grundlage des menschlichen Daseins. Der Mensch ist ein „ens amans“ – ein liebendes Wesen. Die Liebe lässt den Menschen in die weite Welt streben. Sie ist der tiefste Treiber unseres Handelns.

Bevor wir aber handeln, müssen wir die Welt erkennen. Für Scheler können wir das mit einem Blick auf oder in ein geliebtes Gegenüber. Die Liebende erkennt erst in der geliebten Person die Fülle an Möglichkeiten, die die Welt offenbart. Der Mensch entdeckt die zahlreichen Chancen, über sich hinauszuwachsen. Die Liebe ist also erst die Brille, die uns die Welt, ihre Potentiale und damit unseren Platz in ihr aufzeigt. Sie weist uns den Weg zum „Schönen“ an sich.