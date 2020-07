In Polen wurde gewählt und für die deutschsprachigen Medien gibt es einen klaren Gewinner der Herzen: Rafał Trzaskowski von der Platforma Obywatelska (PO – Bürgerplattform) und Bürgermeister Warschaus. In der Stichwahl um das Präsidentenamt am 12. Juli 2020 erreichte Trzaskowski 48,97 Prozent der Stimmen und lag damit knapp hinter dem amtierenden Präsidenten Duda, der 51,03 Prozent erhielt.

Die österreichische Zeitung Der Standard nennt Trzaskowski die „Hoffnung von Polens Liberalen“, die Süddeutsche Zeitung bezeichnet die Wahl als „progressive Liberale gegen rückwärtsgewandte Bewahrer“. Zeit Online sieht im knappen Ausgang der Polenwahl gar „ein Erstarken der linksliberalen Opposition“ und selbst die linke Taz nennt Rafal Trzaskowski den „liberalen Herausforderer“. Nur: Trzwaskowski ist weder progressiv, noch links, noch liberal im weitesten Sinne. Seine Partei, die PO, ist wie die CDU und die CSU ein Mitglied der Europäischen Volkspartei. Sie ist jedoch deutlich konservativer in ihren Werten und deutlich neoliberaler in ihrer Wirtschaftspolitik.