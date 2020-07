Die Corona-Pandemie trifft Kultur- schaffende besonders hart. Auch in Heidelberg werden deshalb einige bei Studierenden beliebte Clubs schließen. Die Halle02 und das Zieglers haben mitgeteilt, dass sie nicht mehr öffnen werden. Auch das Cave54 steht kurz vor der Insolvenz.

Aufgrund dieser Schließungen und der Sperrstunde in der Unteren Straße sieht es in Zukunft für Studierende in Punkto Feiern ziemlich mau aus. Um die finanziellen Verluste der Clubs in Heidelberg abzuschwächen hat die Stadt einige Hilfsmaßnahmen beschlossen. So kann die Stadt als Vermieterin den Betreiber*innen die Miete für ihre Räumlichkeiten sowie Gebühren wie Grund- und Gewerbesteuer für bis zu sechs Monate erlassen. Zusätzlich soll im Gemeinderat am 23. Juli über einen Fonds in Höhe von 150 000 Euro zur „Förderung der Nachtökonomie“ beraten werden.