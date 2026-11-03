Inhaltliche Positionierungen:

„KI ist immer noch doof, stimmt dafür!“

Außerdem soll sich die Uni mit vergangenen Honorarprofessuren auseinandersetzen und zu Mietnotstand positionieren.

Nun zu den Nextbikes und VRN… Das Verkehsreferat berichtet über die aktuelle Lage und diese ist alles andere als rosig.

Der VRN antworte nur langsam und unzufriedenstellend auf Gesuche des Sturas, die Nextbike Förderung doch weiterzuführen. Beispielsweise wurden Vorschläge für Zwischenlösungen klar abgelehnt und auf das bereits unterbreitete Angebot (Nextbike-Freiminuten nur bei vollsolidarischem Semesterticket) verwiesen. Rechtliche Hürden dieses Angebots fanden keine Beachtung. Findet sich keine Einigung, ist auch die Finanzierung der diversen Fahrrad-Stationen ungewiss.

Alle Studierenden mittels einer Erhöhung des Semesterbeitrags zum Kauf des Deutschlandtickets zu verpflichten ist rechtlich nur möglich, wenn ein Großteil der Studierenden davon profitiert, die Studierenden zugestimmt haben und der Beitrag angemessen ist. Da in BW allerdings das D-Ticket JugendBW mit 45€ pro Monat bereits einen Rabatt für unter 27-Jährige bietet, wäre der Vorteil eines Wechsels eher gering. Darüber hinaus würden alle diejenigen, die bisher kein ÖPNV-Abo besitzen, nun dazu gezwungen werden.

Keine Universität in BW hat aktuell ein Semesterticket.

[In einer früheren Version dieses Beitrags wurde die Antwortmail des VRN im Wortlaut zitiert. Im Nachtrag der Stura-Sitzung hat der VRN dem Verkehrsreferat jedoch klar mitgeteilt, dass diese Mail nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. In Abstimmung mit dem Verkehrsreferat – und um die Verhandlungsposition des Stura nicht zu schwächen – haben wir nun nur ihren groben Inhalt wiedergegeben.]

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Zu guter Letzt soll der Stura Min-Ji Jung sein volles Vertrauen für ein Amt im LaStuVe erklären. Es folgt eine sehr technische Debatte, ob dies nicht ohnehin schon mit ihrer Wahl ins Außenreferat geschehen sei. Nächste Woche wird weiter diskutiert.