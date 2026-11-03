Das Sozialreferat kämpft mit Gegenrede zu seinem, Achtung, Änderungsantrag der Aufwandsentschädigungsordnung für den Notlagenausschuss.
Wir kämpfen mit IT-Problemen.
Alle verzweifeln.
Repräsentativ für die Stimmung: „Wir sind zum ersten Mal seit Monaten genug Stimmberechtigte für die Satzungsänderungen“ – „Ich hab kein Stimmrecht“ – „Dann geh (mit Gott)“
Wir stimmen ab, dass wir jetzt abstimmen. Das „jetzt“ meint aber „heute“, was weitere Gegenrede hervorruft.
Der Antrag wird angenommen. Hallelujah.