Das Sozialreferat kämpft mit Gegenrede zu seinem, Achtung, Änderungsantrag der Aufwandsentschädigungsordnung für den Notlagenausschuss.

Wir kämpfen mit IT-Problemen.

Alle verzweifeln.

Repräsentativ für die Stimmung: „Wir sind zum ersten Mal seit Monaten genug Stimmberechtigte für die Satzungsänderungen“ – „Ich hab kein Stimmrecht“ – „Dann geh (mit Gott)“

Wir stimmen ab, dass wir jetzt abstimmen. Das „jetzt“ meint aber „heute“, was weitere Gegenrede hervorruft.

Der Antrag wird angenommen. Hallelujah.