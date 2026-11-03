Es wird nun munter diskutiert, ob wir einen maximalen Preis bestimmen sollen, den wir für die Nextbikes bereit sind, zu zahlen. Viele wollen sich gar nicht auf diese Diskussion einlassen und eher politisch Einfluss nehmen, über Proteste, Gespräche bei PolitikerInnen und bei der (öffentlichen) Sitzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN), der als Gesellschafter des VRN potentiell eingreifen kann.

Tenor ist, sich nicht unterkriegen zu lassen. Die Studis sollen den Einfluss, den sie bei der Nutzung der Fahrräder haben, einsetzen: „Ich habe noch nie jemanden über 30 auf einem Nextbike gesehen.“

Eine andere Idee kommt auf, zu E-Scooter Anbietern zu gehen und das Nextbike-Geld umzuschichten: „Lass mal den Markt sein Ding machen lassen“

Die Mitglieder werden aufgefordert, sich einzubringen und an neuen Lösungen zu arbeiten: „Ich bin überlastet, weil ich 80 andere Dinge tue.“ – „Das ist deine Schuld“