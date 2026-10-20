„Harry H Laughlin war ein Eugeniker aus den USA, der den Nazis als Vorbild galt. Er erhielt 1936 eine Ehrenprofessur der Uni Heidelberg, jedoch ist die einzige Quelle davon ein Akzeptanzbrief von ihm:

https://dnalc.cshl.edu/view/11198-H-Laughlin-letter-to-C-Schneider-acknowledging-honorary-degree-from-the-University-of-Heidelberg.html

https://web.archive.org/web/20210602215716/https://historyofeugenics.truman.edu/exchanging-ideas/international-discourse/nazi-connection/

Die Uni Heidelberg hat dazu überhaupt nichts online einsehbar.“

Zitat: „Wenn die Uni die ganze Zeit irgendwelche Ehren an Arschlöcher vergibt, sollte sie vielleicht ihre Prozesse dahingehend verbessern.“ Für mehr Transparenz und eine Prüfung der Aberkennung der Honorarprofessur wird plädiert.