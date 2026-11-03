Die Abstimmung zur Satzungsänderung für eine Namensänderung hat 31 Ja-Stimmen. „Neiiinnn“ schreit es durch den Raum. „Das Quorum liegt bei 32!“

Chaos bricht aus. „Wir müssen die Abstimmung wiederholen“ – „Auf welcher Grundlage?“ – „Es war doch bestimmt jemand beim Essen“. – „Das Referat kann die Abstimmung nur einmal pro Legislaturperiode stellen.“

Plötzlich taucht eine Person vom Buffet auf: „Ich bin stimmberechtigt!“ – „Von welcher Fachschaft bist du“ – „VWL“ Grenzenloser Jubel.

„Alle sagen einmal: Danke VWL, ihr seid toll.“ Das hatte niemand auf der Bingo Karte für dieses Jahr.