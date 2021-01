Unter der Online-Lehre leiden nicht nur die sozialen Kontakte und die Lehre. Auch die persönliche Weiterbildung und Freizeitbeschäftigungen sind erheblich eingeschränkt. Die Uni Heidelberg stellt jedoch viele Programme in Zeiten von Corona digital zur Verfügung.

Hochschulsport

Viele der Heidelberger Studierenden haben in regulären Semestern gerne von den Angeboten des Hochschulsports Gebrauch gemacht. Ob Yoga, Schwimmen, Handball oder American Football – hier war für jeden etwas dabei und die Kurse waren regelmäßig ausgebucht.

Jedoch schränkten die Corona-Restriktionen den Hochschulsport ab dem Sommersemester 2020 erheblich ein. Eine einheitliche Regelung für alle Sportarten ist aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen zur Ausübung äußerst schwierig. Vom 18.01. bis zum 26.02.2021 bietet der Hochschulsport Heidelberg daher vorübergehend ein digitales Sportprogramm an. Dabei sind sowohl Zumba, Yoga, Spinning, als auch autogenes Training. Die Kurse sind voraussichtlich über YouTube abrufbar. Auf diese Weise können die Studierenden wieder eine digitale Sportroutine flexibel in ihren Alltag integrieren. Genauere Informationen zur Anmeldung und Durchführung werden auf der Website des Hochschulsports veröffentlicht.

Zentrales Sprachlabor

Ähnlich beliebt ist das zentrale Sprachlabor der Universität. Studierende können von Englisch über Arabisch bis hin zu Japanisch alle möglichen Sprachen auf verschiedenen Niveaus lernen. Die meisten Angebote wurden – wie auch in der regulären Lehre – schlicht in das Online-Format übersetzt. Die Kursgebühren bleiben größtenteils gleich und auch die Anrechnung der Kurse im jeweiligen Studiengang sind wie gewohnt möglich. Auch Sprachtests, wie zum Beispiel der beliebte DAAD-Sprachnachweis, können weiterhin online abgelegt werden.

Durch den Wechsel des Lehrformats sind die Studierenden in vielen Kursen mehr auf ihre Selbstdisziplin angewiesen, da der synchrone Teil des Kurses meist in Kleingruppen und somit kürzeren Zeitabschnitten stattfindet. Folglich werden die Studierenden zwar kürzer, aber dafür individueller betreut.

Die Kurse für das kommende Semester werden auf der Website des Sprachlabors und dem LSF veröffentlicht. Im März und April 2021 werden zudem erneut Online-Intensivkurse für die Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch und Spanisch angeboten.

Studium Generale

Auch das Studium Generale der Universität Heidelberg hat sich den besonderen Umständen angepasst. Es richtet sich sowohl an Studierende und Mitarbeiter der Universität, als auch an die breite Öffentlichkeit. Im Zuge der Wahlen in den USA im vergangenen Jahr, stehen die Ringvorlesungen unter dem Thema „Quo Vadis USA?“ – „Wohin gehst du USA?“. Dabei werden Themen wie die Außenpolitik der USA, die Rolle der Religion, die BLM-Bewegung und die Folgen des Machtwechsels thematisiert. Die Vorträge werden aufgezeichnet und sind kostenlos online verfügbar.

Marsilius-Studien

Durch die Marsilius-Studien können Studierende einen Einblick in andere Wissenschaftsbereiche erlangen und von interdisziplinären Seminaren profitieren. Teil der Lehre sind sowohl Vorlesungen aus anderen Studiengängen, aber auch Brückenseminare. Zumeist stellen in diesen Seminaren interdisziplinäre Studierendentandems ein Thema vor und leiten anschließend eine Diskussion im Plenum. Die Vorlesungen finden im Online-Semester, je nach leitender Fakultät, synchron oder asynchron statt. Generell nutzt das Marsilius-Institut für Brückenseminare eher das synchrone Format und realisiert dies über HeiConf.” Das Kursangebot für das kommende Sommersemester wird auf der Website des Marsilius-Instituts bekannt gegeben und die Anmeldung erfolgt meist über das LSF.

Annika Beckers