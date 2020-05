Dieser Artikel erscheint im Rahmen unserer Corona-Onlineausgabe.

Die Wahl zum achten Studierendenrat im Sommersemester 2020 wird online stattfinden. Dies wurde am 28. Mai auf der Webseite des StuRa bekanntgegeben. Zuvor war lange nicht klar, wie und ob die Wahlen stattfinden können. Vom 6. bis zum 14. Juli können alle wahlberechtigten Studierenden online ihre Stimme abgeben. Dazu wird ihnen ein Link per Email zugesendet. Mit der Angabe der Uni-ID und des dazugehörigen Passworts können sich die Studierenden anmelden. Darauf wird ein weiterer Link folgen, der zum jeweils angepassten Wahlzettel weiterleitet. Für Studierende, die keine Möglichkeit zur Onlinewahl haben, wird ein Notwahllokal eingerichtet. Am 8., 9. und 10. Juli wird ein Rechner im StuRa Büro (Albert Ueberle Straße 3-5, 69120 Heidelberg) bereitstehen. Zwischen 16 und 20 Uhr können Studierende dort ihre Stimmen abgeben.

Von Stefanie Weber