Wir schreiben einen grauen, regnerischen Novembertag. Nachmittags ahnt nur eine Handvoll Menschen, was am Abend in der ZEP passieren wird. Ein Tag, der die Heidelberger Musikszene aufwirbelt. Oder auch: der Tag, an dem Kraftklub in der ZEP spielt.

Doch wie kam dieser unvergessliche Abend zustande? Der ruprecht hat für euch nachgeforscht und mit einigen Menschen gesprochen, denen wir diesen Abend verdanken!

Auf Instagram verkündet Kraftklub am 27. November eine spontane Release-Tour zu ihrem neuen Album. Das Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ reiht sich damit zu fünf weiteren Alben der Band, die allesamt eine Mischung aus Rap-, Rock- und Indie-Musik sind.

„Wir kommen dahin, wo ihr sagt, dass wir hinkommen sollen“, verspricht die Band in ihrem Reel. Sophie, die sich in der ZEP engagiert und großer Kraftklub-Fan ist, wird auf dieses Video aufmerksam. Nach Absprache mit dem Plenum schreibt sie über den Instagramaccount der ZEP einen Kommentar und lädt die Band nach Heidelberg ein. Die ZEP ist ein gemütlicher Altbau, der als studentischer Freiraum dient und zur PH Heidelberg gehört. Ihr findet sie, wie ihr Name verrät, in der Zeppelinstraße.

Um noch mehr Aufmerksamkeit auf die ZEP zu lenken, drehen Sophie und weitere Mitglieder des ZEP-Plenums ein Vorstellungsvideo, das zeigt, wie der mögliche Konzertstopp in der Neckarstadt aussehen könnte. Schnell sind alle notwendigen Clips zusammengeschnitten und das Reel wird veröffentlicht. Es erreicht genau das, was es soll: Ein paar Likes, Kommentare und Weiterleitungen später, slided Kraftklub in die DMs von der ZEP, erzählt Sophie.

Viel Zeit, sich mental auf das Konzert einzustellen, bleibt jedoch nicht. Freund:innen müssen zusammengetrommelt werden, Technik aufgebaut und eine zeitliche Überschneidung mit einer Weihnachtsfeier geklärt werden.

So kommt es, dass Kraftklub am 29. November eines ihrer Release-Konzerte in der ZEP spielt. Alles läuft reibungslos und Sophie kann das Konzert ihrer Lieblingsband aus erster Reihe genießen. Sie erzählt, wie dankbar sie auch für das Plenum ist – alle haben mitgeholfen, diesen Abend unvergesslich zu machen.

In der ersten Reihe stehen neben Sophie auch Sophia und Aline. Die beiden studieren an der PH und leiten den Fachschaftsaccount des Studiengangs „Digitale Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Auch sie haben kräftig auf die ZEP aufmerksam gemacht und zusammen mit der ZEP ein Reel gedreht, mit dem sie Kraftklub nach Heidelberg einladen. Die Idee kam den beiden direkt nach der Tourankündigung. Auch bei ihnen lässt die Band einen Like da.

Sophia beschreibt das Konzert als ein „Once-in-a-lifetime-Erlebnis“. In der authentischen Wohnzimmeratmosphäre der ZEP begeistern die Jungs von Kraftklub die Besucher:innen eine Stunde lang mit ihren Songs. „Es war fast so, als würden sie bei einem zu Hause spielen“, beschreibt Aline die Atmosphäre. Das Konzert bleibt nicht lange ein Geheimnis: Fans kommen aus allen Richtungen angeströmt. Da es drinnen leider nicht genügend Platz für alle Anwesenden gibt, können manche Fans nur noch von draußen einen Blick auf das Konzert erhaschen. Der Stimmung schadet das nicht, die Musik dringt noch weit in die winterlichen, dunklen Straßen hinaus, beschreibt Sophie.

Selbst nachdem die Zugabe abgeklungen ist, endet der Abend noch nicht. Das Orga-Team hat die Möglichkeit, mit der Band Fotos zu machen, erzählt Sophie. Kraftklub versorgt die Heidelberger:innen zudem mit neuem Merch und hinterlässt einen Eintrag im ZEP-Gästebuch.

So verbringen einige glückliche Fans einen unvergesslichen Abend mit einer der bekanntesten Bands Deutschlands. Ein verschlafener Teil der Heidelberger:innen erfährt von diesem Event erst am nächsten Morgen (man munkelt, die Autorin dieses Artikels gehöre dazu). Sie trauen ihren Augen kaum, als überall die Instastories des Abends auftauchen. Aber nicht den Kopf hängen lassen: Vielleicht besuchen nach diesem Auftakt noch weitere Berühmtheiten die ZEP.

Wer eine andere Möglichkeit sucht, Kraftklub live zu erleben, kann dies auf ihrer Tour 2026 tun. In 23 Städten gibt die Band in diesem Jahr ein Konzert. Dass die Band krasse Stimmung macht, hat sie mit ihren Release-Konzerten bewiesen – ob in der ZEP, auf der Demo gegen Rechts in Gießen, in einem Stuttgarter Supermarkt, in einem Wachsalon in Bonn oder in einer anderen ausgefallenen Eventlocation.

Und egal ob Kraftklub-Konzert oder nicht: In der ZEP seid ihr immer herzlich willkommen! Das Plenum überlegt sich regelmäßig coole Aktionen wie das ZEP-Kino, Karaoke, kreative Abende und vieles mehr. Ihr könnt euch davon auf ihrem Instagram @die_zep selbst ein Bild machen. Also ist sie stets einen Besuch wert!

Von Ann-Sophie Etzelmüller