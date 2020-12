Nuhr steigt in seinem Video mit der Aussage ein, er sei es gewöhnt, etikettiert zu werden. Das Medienspektakel um ihn begann mit einer irreführenden Aussage über Alice Hasters Buchtitel „Was weisse Menschen über Rassismus nicht hören wollen aber wissen sollten“ in seiner Show. In dem etwa sechsminütigem YouTube-Video echauffiert sich Nuhr über die Auswahl des Buchtitels, weil „man allen Weißen eine bestimmte Haltung aufgrund ihrer Hautfarbe unterstellt“. Er ist empört, dass Hasters Buchtitel ein pauschales Vorurteil suggeriert, nämlich, dass Weiße sich nicht bereit erklären, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Da es nicht viel Sinn ergibt, Nuhrs falsche Aussagen hier weiter aufzuführen, lasse ich Expert:innen zu Wort kommen, die sehr wohl wissen, was Rassismus ist und sich auch bewusst sind, dass es keine „akademische Um-Definition des Rassismus-Begriffs“ gibt.

Klären wir doch zuerst die Aussage, dass Nuhr als „weißer Mann in Mali ebenso von Rassismus betroffen sein könnte“. Evein Obulor, unter anderem Chairwoman bei Migration Hub Heidelberg, sagt: „Weiße Menschen sind nicht von Rassismus betroffen und werden das auch nie sein. Rassismus ist eine Ideologie, die geschaffen wurde, um BIPOC systematisch auszubeuten. (…). Diese Struktur lässt sich nicht einfach umkehren, da sie über Jahrhunderte hinweg gewachsen ist. Auch nicht, wenn Dieter Nuhr mal kurz im Urlaub als weißer Mann in der Unterzahl ist. Wichtig ist dabei allerdings immer, dass weiß sein keine Hautfarbe beschreibt, sondern ein soziales Konstrukt ist“. Frau Obulor gibt zu erkennen, dass die Debatte um Nuhrs white fragility deutlich minder medienwirksam angegangen hätte werden sollen. Die Schritte, die zur Bekämpfung von Rassismus eingeleitet werden müssen, sollten mehr Relevanz im allgemeinen Diskurs bekommen.

Darf Nuhr es „als Rassismus bezeichnen, wenn [er] als Weißer auf Basis [seiner] Hautfarbe diskriminiert wird“? Der Autor und Journalist Mohamed Amjahid, der sich in seinem Buch „Unter Weißen: Was es heißt, privilegiert zu sein“ (2017) mit den verschiedensten Formen des Alltagsrassismus befasst, schreibt auf Anfrage in seinem Statement dem ruprecht: „Dieter Nuhr ist die Personifizierung eines unreflektierten alten weißen Mannes, der seine Privilegien ausnutzt, um marginalisierte Menschen weiter auszugrenzen. (…). Der unfundierte und inhaltlich falsche Angriff auf Alice Hasters zeigt, dass die Strukturen in vielen Entscheidungssphären der Gesellschaft – in diesem Fall beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk – kritisch betrachtet werden müssen. Satire darf alles, rassistische Satire muss aber dann auch als rassistisch bezeichnet und dementsprechend studiert werden“.

Nein, Nuhr darf das nicht als Rassismus bezeichnen, wenn er auf einem Markt in Mali aufgrund seiner Hautfarbe angegriffen wird. Die treffenden Gründe geben Evein Obulor und Mohamed Amjahid.

Es bleiben viele Fragen offen: Wann trifft cancel culture endlich auf Dieter Nuhr? Wieso wird Dieter Nuhr überhaupt eine Bühne gegeben, die, wie Herr Amjahid beschreibt, von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch finanziell beigesteuert wird?

Und zu guter Letzt die Frage: Wer findet bitte Dieter Nuhr lustig und ist das überhaupt noch Satire oder schnackt der frustrierte alte weiße Mann auf seiner großen Bühne nur über die Dinge, die ihn in der aktuellen Woche so aufregen?

Ich schließe mich Amjahids letzter Aussage aus dem Statement an: „Dieter Nuhr ist darüber hinaus einfach nicht lustig. Schade, dass so viele Ressourcen dadurch verschwendet werden“.

Und ja, Herr Nuhr ist ein Rassist…

*Wir möchten Euch darauf hinweisen, dass Dieter Nuhr keine verlässliche Quelle ist. Es werden lediglich seine Aussagen zitiert.

Von Vivien Mirzai