In Uganda sagt man: „Wir tragen Rolex nicht, wir essen sie“

Während meines Freiwilligen Sozialen Jahres in Ruanda, einem Nachbarstaat von Uganda, durfte ein Trip nach Kampala, die Hauptstadt Ugandas, nicht fehlen. Dort werden an jeder Ecke Rolex angeboten und erfreuen sich allseits großer Beliebtheit. Denn unter „Rolex“ versteht man hier ein beliebtes Street-Food aus gerollten und mit Eiern gefüllten Teigfladen. Zurück in Ruanda haben wir regelmäßig versucht, diesen kulinarischen Hochgenuss an unseren eigenen Herden zu kreieren, mit annehmbarem bis relativ gutem Erfolg. Street-Food schmeckt zu Hause einfach nicht so gut wie unterwegs. Aber da Rolex vor allem als schnelle und billige Mahlzeit für abgehetzte Studierende gedacht ist, eignet sie sich ganz besonders für einen Auftritt bei ruprecht kocht.

Eine Rolex besteht aus zwei Grundkomponenten: Eiern und einem in Fett gebackenen Teigfladen, der Capati genannt wird. Der Teigfladen sollte als Erstes vorbereitet werden. Hier ein Geständnis meinerseits: Ich bin regelmäßig daran gescheitert, weil meine Teigfladen zu dick waren und sich nicht aufrollen ließen. Deshalb ist mein erlernter Betrug diesbezüglich einfach fertige Wraps im Supermarkt eurer Wahl zu kaufen. Das schmeckt zwar nicht ganz stilecht wie frisch gebackene Capati, aber es spart viel Arbeit und Gefluche über zu dicke und nicht perfekt runde Fladen.

Damit ist Schritt eins geschafft. Nun nehmt ihr euch ein bis zwei Eier (je nach Hunger oder Proteinbedarf) und verquirlt sie in einer Schüssel. Das Ganze dann mit Salz und Pfeffer nach Belieben würzen. Zu guter Letzt schneidet ihr das fünf Tage alte Gemüse aus eurem Kühlschrank in kleine Stücke und schmeißt es zu euren Eiern in die Schüssel.

Generell könnt ihr die zusätzlichen Zutaten variieren, wie es euch beliebt. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt – von euren eigenen Geschmacksknospen abgesehen. Jetzt erhitzt ihr eine Pfanne mit Öl auf eine normale Omelett-Hitzestufe und gießt eure Ei-Gemüse-Mischung in die Pfanne. Wartet bis die Unterseite gar ist und sich das Omelett gut wenden lässt. Wendet dann das Omelett. Wenn auch die andere Seite gar ist, legt ihr den Wrap auf einen Teller, platziert das Omelett darauf und rollt es anschließend einfach zusammen. Fertig ist euer Essen.

Wenn ihr es eilig habt, lässt sich die Rolex auch gut mit in die Uni nehmen. Nur in die Bib mitschmuggeln solltet ihr sie nicht, denn sonst werden alle Lernenden versuchen, euch euer Mittagessen wegzufuttern.

Zutaten

Rezept für 1 Rolex:

– 1x Wrapfladen

– 1–2 Eier

– Gemüse nach Wahl (Zwiebeln, Paprika etc.)

– etwas Öl

Von Lily Grau