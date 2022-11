Oft hat man fast alle seine Veranstaltungen an der Uni in nur einer Fakultät und hat wenig Ahnung davon, wie es sich an anderen Fakultäten studiert.

Dabei gibt es im LSF einen ganzen Strauß an Veranstaltungen. Nicht nur von den einzelnen Fakultäten, sondern auch von spezialisierten Instituten oder Sprachkurse vom Zentralen Sprachlabor. Prinzipiell kann man alle diese Veranstaltungen besuchen, egal bei welcher Fakultät man eingeschrieben ist.

Daher ist es eine gute Idee, vor jedem Semester in Ruhe durch das LSF zu stöbern und alles anzuklicken, was interessant klingt. Bei den meisten Veranstaltungen steht direkt im LSF, was die Teilnahmevoraussetzungen sowie die Anmeldeformalitäten zum Kurs sind.

Gegebenenfalls gibt es auch schon Informationen zur Prüfungsleistung. Es gilt zu beachten, dass es unterschiedliche Veranstaltungstypen gibt und die Teilnahme eventuell begrenzt ist.

Freundliche E-Mails können helfen!

Im Allgemeinen haben Vorlesungen oft keine strikt begrenzte Teilnehmerzahl und eignen sich daher besser für fachfremde Studis als Seminare, bei denen man im Zweifel anderen den Platz wegnimmt, die die Veranstaltung brauchen, um ihr Studium abzuschließen.

Auch sollte man sich rechtzeitig über fachfremde Veranstaltungen informieren, da Anmeldefristen oft viel früher verstreichen als die an der eigenen Fakultät.

Bei konkreten Fragen zu einer Veranstaltung, die im LSF nicht beantwortet werden, kann man immer eine freundliche Mail an die Dozent:innen schreiben. Vor dem Besuch einer fachfremden Veranstaltung ist es ratsam, im eigenen Modulhandbuch oder der Prüfungsordnung nachzuschlagen, inwiefern fachfremde Module anerkannt werden können. Falls man seine Fragen dort nicht beantwortet bekommt, ist die nächste Anlaufstelle das eigene Prüfungssekretariat. Ort und Öffnungszeiten der Prüfungssekretariate findet man auf der jeweiligen Fakultätswebseite.

Im Zweifel ist es sinnvoll, einfach eine E-Mail zu schreiben, damit man die Antwort direkt schriftlich hat. Um die fachfremde Veranstaltung am Ende des Semesters anerkannt zu bekommen, muss man meistens den Schein, der die erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung bestätigt, vom fachfremden Prüfungssekretariat abholen und ihn zum eigenen Prüfungssekretariat bringen.

Dieser kleine Aufwand kann sich sehr lohnen! Denn über fachfremde Veranstaltungen kann man nicht nur in neue Themen eintauchen, man lernt auch neue Ecken Heidelbergs und andere Studis mit verschiedenen Perspektiven kennen. Alles in allem hat man also wenig zu verlieren und wirklich viel zu gewinnen.