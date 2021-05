Geimpft mit AstraZeneca – eine Entscheidung, die bei einigen Studierenden in den letzten Wochen für Trubel sorgte. Auf die anfängliche Begeisterung über ein Impfangebot folgte schnell ein Dämpfer. Zuerst setzte das Gesundheitsministerium den Impfstoff am 15. März vorsorglich aus, um die AstraZeneca-Impfungen am 19. März wieder aufzunehmen. Letztlich sprach die Ständige Impfkommission (Stiko) am 1. April ihre endgültige Empfehlung aus: Sie rät den unter 60jährigen von einer Impfung mit AstraZeneca ab. Bereits Geimpfte sollen einen mRNA-Impfstoff als Zweitdosis bekommen.

Der Ratschlag zur sogenannten „Kreuzimpfung“ wirft Fragen auf. Nicht zuletzt, weil die WHO eine andere Meinung vertritt. Eine Kombination von Impfstoffen könne nicht empfohlen werden, weil die Datenlage zu schlecht sei. Damit lehnt die WHO zwar nicht direkt eine Kreuzimpfung gegen das Coronavirus aus, unterstützt sie allerdings auch nicht.

Com-Cov-Studie

Diese Datenlage veränderte sich mit einer Publikation des britischen National Institute for Health Research am 12. Mai in The Lancet. In der Com-Cov-Studie untersucht es seit Anfang Februar die Vergabe verschiedener Impfstofftypen ohne feste Abfolge. Die Zwischenergebnisse zeigen, dass Studienteilnehmer, die eine Kombination der Impfungen von Astra Zeneca und BioNTech erhalten hatten, mehr Nebenwirkungen entwickelten. Sie klagten nach der Zweitimpfung häufiger über Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen und Erschöpfung. All das war jedoch vorübergehend und trat hauptsächlich 48 Stunden nach der Zweitimpfung auf. Die Impfreihenfolge spielte keine Rolle.

Die veröffentlichten Ergebnisse lassen nur eingeschränkte Aussagen über mögliche Nebenwirkungen in der Gesamtbevölkerung zu. Sie beziehen sich auf einen Impfabstand von vier Wochen, der bei keiner der beiden Impfungen angewendet wird. Ein weiterer Teil der Studie berücksichtigt ein Intervall von zwölf Wochen, hier stehen die Ergebnisse noch aus. Die Untersuchungen lassen keine festen Schlüsse für die Gesamtgruppe der Unter-60jährigen zu, da alle 463 Teilnehmer 50 Jahre oder älter sind.

Bessere Schutzwirkung?

Versuche mit Mäusen deuten darauf hin, dass eine Kombination von Impfstoffen die Immunantwort verstärkt. Es gibt bereits Impfstoffe gegen andere Krankheiten, die auf ein sogenanntes „heterologes Impfschema“ setzen. Ein Beispiel ist ein erst vor kurzem zugelassener Ebola-Impfstoff. Ähnlich wie bei der augenblicklich empfohlen Kreuzimpfung gegen das Coronavirus werden zwei Impfstoffe kombiniert, die dasselbe Antigen des Ebola-Virus ansteuern.

Die Wirksamkeit von Kreuzimpfungen gegen das Coronavirus bleibt damit weiter unklar. Virologen gehen dennoch davon aus, dass keine verminderte Wirkung eintritt. Zuletzt lösen die Impfstoffe von AstraZeneca und BioNTech eine Immunantwort auf das gleiche Antigen aus — nur auf unterschiedlichen Wegen.

Von Sarah Ellwardt