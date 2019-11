Hörsaal XL fürs Feld

Der Campus im Neuenheimer Feld wird erweitert. Der neue Gebäudekomplex soll das erste Auditorium Maximum der Universität unterbringen

Ab Herbst nächsten Jahres wird ein neuer Lern- und Hörsaalkomplex mit Auditorium Maximum auf dem naturwissenschaftlichen Campus im Neuenheimer Feld entstehen. Auftraggeber für das Projekt ist die Klaus-Tschira-Stiftung (KTS), die der Universität Heidelberg 2015 bereits das Mathematikon schenkte.

Das Gebäude soll dabei nicht nur neue Lern- und Ausstellungsräume bieten: Auch die zentrale Campusbibliothek soll in den Neubau umziehen. Kernstück des Gebäudekomplexes ist neben zwei zusammenschaltbaren Hörsälen mit insgesamt 500 Sitzplätzen vor allem das Audimax. Hier sollen bis zu 913 Studierende Platz finden. Nach diesem „Auditorium Extra Large“ soll das Gebäude auch benannt werden und daher den Namen AudimaX tragen.

Für die Universität stellt der Bau eine große Erweiterung dar – ihr bisher größter Hörsaal hat lediglich 620 Sitzplätze. Deshalb ist es momentan auch noch nötig, große Veranstaltungen wie etwa Grundvorlesungen der Medizin auf verschiedene Säle aufzuteilen. Dank des neuen Audimax dürften diese Maßnahmen jedoch bald der Vergangenheit angehören.

Laut Marietta Fuhrmann-Koch, der Sprecherin der Universität, war der Bau eines zentralen Hörsaalgebäudes nördlich des Neckars schon lange geplant. Aufgrund des Sanierungsstaus konnte man jedoch nicht mit einer Finanzierung durch das Land rechnen. Daher mussten die Pläne vorerst auf Eis gelegt werden, bis sich die KTS dazu bereit erklärte, das Bauvorhaben umzusetzen. Diese kündigte zudem an, das Gebäude sowie die Inneneinrichtung dem Land Baden-Württemberg zu schenken.

Die gemeinnützige Stiftung hat sich die Förderung der sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, zum Ziel gesetzt und trägt den Namen des 2015 verstorbenen Physikers Klaus Tschira. Nach dem Haus der Astronomie, dem Advanced Training Centre des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie und dem Mathematikon, das ebenfalls zum Campus im Neuenheimer Feld gehört, ist das Audimax das vierte Bauvorhaben in Heidelberg, an dem sich die Stiftung beteiligt.

Bekannt gegeben wurden die Pläne erstmals im Oktober 2017 durch Rektor Bernhard Eitel auf der Jahresfeier der Universität. Mit der Umsetzung wurde das Darmstädter Architektenbüro Bernhardt + Partner beauftragt, das bereits in der Vergangenheit für die Planung verschiedener Bauprojekte der KTS zuständig war.

Auch die Vorstellung des Vorhabens vor dem Bauausschuss der Stadt ist bereits erfolgt und stieß laut Fuhrmann-Koch bei allen Fraktionen auf sehr positive Resonanz. Der entsprechende Bauantrag soll dann Ende des Jahres gestellt werden. Als Standort für das Hörsaalgebäude wurde das Gelände des alten Mathematik-Gebäudes in Verlängerung der Mönchhofstraße ausgewählt, das in naher Zukunft abgerissen werden soll. Der Baubeginn des Projekts ist für den Herbst 2020 geplant.

von Carina Sacher