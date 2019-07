Ochsenkopfverwirrung

Soll auf dem Großen Ochsenkopf in Heidelberg ein neuer RNV-Betriebshof gebaut werden? Über diese Frage zerbrechen sich nicht nur die Gemeinderäte seit Jahren die Köpfe, sondern auch die Bürgermeister und eine Bürgerinitiative.

Von Seiten der Stadt ist die Sache klar: Der Betriebshof muss verlagert werden. Auf dem jetzigen Gelände gebe es keine Möglichkeit, die Fläche zu erweitern, um genug Busse und Bahnen unterzubringen. Angesichts der hohen Pendlerquote sowie der erwarteten Bevölkerungszunahme sei dies dringend nötig.

Daher hat der Gemeinderat mehrere Gutachten in Auftrag gegeben, um einen geeigneten Standort zu finden. Am Ende blieben die beiden Möglichkeiten, über die die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger am 21. Juli entscheiden werden. Wird der Betriebshof auf den Ochsenkopf verlagert, sollen auf dem alten Standort 140 Wohnungen gebaut werden – inklusive Park, der das Klima im Stadtteil verbessern soll. Denn laut Erstem Bürgermeister Jürgen Odszuck sei der Betriebshof „die größte Hitzeinsel in ganz Bergheim“. Damit der Ochsenkopf keine neue Hitzeinsel wird, soll der geplante Betriebshof stark begrünt werden.